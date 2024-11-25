專家點評：美股風光背後暗藏陷阱

美國大選過後，特朗普正在籌組內閣，雖然遇見一點阻滯，但市場覺得政治前景一片光明，現任民主黨拜登總統亦宣布會完全配合交接權力，表面上社會和市場都洋溢着歌舞昇平的氣氛，美股亦屢創新高，但投資者要小心風光背後暗藏陷阱。

特朗普當選已經兩個多星期，美股3大指數都曾創歷史新高，同時，與特朗普有關連的股票和其喜歡的比特幣，都創下最大升幅紀錄，尤其是比特幣一度升見每枚近10萬美元的高位，市場有勢如破竹的姿態，散戶都急忙入市或補倉。

反觀香港股票市場在美國總統選舉塵埃落定後，打斷了之前向好的勢頭，港股從高位已經下調到19,000點水平。當中主要有3個大原因：第一、特朗普籌組的內閣全部都是激進反華派，中美兩國的關係在這未來5年未被看好。第二、美國市場核心通脹指數及就業數據等都未能顯示通脹完全受控，市場擔心聯儲局將會放緩減息的步伐。第三、香港飲食業及服務行業受到經濟影響，主要是民眾改變生活習慣所致。例如：香港人出現喜歡到深圳消費的生活模式。同時，人口老化令到服務業停滯不前，無論專業人才或是草根階層，不同行業都出現嚴重人手短缺。故此，預期短期內香港股市仍會受到影響。

政黨交接 調整機會大 不過，美國股市只是表面風光，暗藏殺機。根據以往紀錄，每次新任總統在不同政黨的交接後短期內會發生股票市場大調整超過20%以上的機率是非常之高，現時市場更傳出聯儲局會放緩減息步伐，加上戰爭正在加劇，投資者短期內對美股要非常審慎。

曜熊理財策略董事 馬煒喬