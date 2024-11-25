股市估市：提防恒指再跌 重磅股未宜撈底

港股持續受困，並有走弱迹象。恒生指數早前一直未能重上50天線，上周五更進一步呈向下格局，整體後向實未宜過分樂觀。短線而言，恒指支持位為18,700點，現時呈拾級而下格局。

需要留意的是，恒指上周出現小型死亡交叉，即10天線跌穿50天線，預料港股仍會反覆偏弱，如果宏觀環境未能出現明顯催化劑，恒指或需進一步考驗18,000點之下的水平。簡單而言，雖然港股看似估值便宜，但基於動能欠奉，關鍵是市場對經濟欠缺信心，加上重磅股仍處高位，目前暫未到撈底之時。

各項業務中，品牌中藥為最大份額者，其營業額佔比逾55%，期內增長17.91%至2.19億元，分部毛利亦增長13.1%至9,383萬元。至於其旗艦品牌藥，如飛鷹活絡油、保濟丸、十靈油、何濟公等，期內營業額大增23.79%至1.3億元，分部毛利更上升至9,746.3萬元。

集團手頭現金及等值1.55億元，淨資本負債比率為0，公司近兩個財政年度派息政策漸趨明確，派息比率約為40至50%之間，集團是次派發中期息每股5.5仙，派息比率亦為47%左右。由於預料該企會派末期息，加上目前個位數市盈率，現價相當吸引，具中線留意價值。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，無持有相關股份權益）