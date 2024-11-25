匯通天下：沽Euro買澳元策略續合適

美匯指數上周表現強勢，導致非美貨幣回落。歐元兌美元上周跌穿1.05，走勢轉弱符合預期，11月11日當周提及歐元兌美元在紅色浪潮的下跌壓力或最大，並可能下試過去10年低位的1.035至1.045區間。上周四歐元兌美元在俄烏局勢升溫下曾低見1.0462，目前歐洲央行言論似傾向「鴿派」，歐元兌美元較大機會在1.05以下徘徊。另邊廂，歐元兌澳元上周亦跌近1.4%，並率先達到1.6的目標水平；歐元兌日圓上周跌幅高達1.6%至161.87，料會向160水平進發。

澳元兌美元上周升0.9%，俄烏衝突升溫推高美元下，其硬淨表現雖然符合預期，但仍突出，0.645的支持力度較大。澳洲央行11月會議紀錄顯示，央行對通脹升溫風險保持警惕，認為目前政策利率有效抑制仍「過高」的核心通脹。

該行可能需要有最少兩季理想的消費物價指數（CPI）數據才會考慮減息，而今年第3季的通脹數據仍未達到央行要求，令央行可能最快在2025年第一季通脹數據出爐才開始減息。

日圓年底或升上145 分析員因此將澳洲央行首次減息預測，由明年2月推遲至5月，或有助澳元兌美元續上試55周線及200天線0.6624至0.663附近。澳元兌紐元上周四突破1.11後或可上望1.12至1.14。分析員預期新西蘭央行或在11月27日議息會議上減息0.5厘，主因新西蘭第三季就業人數按季跌0.5%，跌幅多過市場預期的0.4%，失業率亦從第二季的4.6%升至第三季的4.8%，新西蘭央行或需繼續減息至寬鬆水平，對比澳洲央行明年才開始減息，紐元與澳元息差或將急劇縮窄，支持澳元兌紐元向上。

美元兌日圓續受制156.67阻力，日本央行行長植田和男避開評論12月加息機會，一度推升圓匯高見155.36，但其言論與10月議息會議時沒有太大分別，亦沒有排除12月加息機會，故維持日本央行12月加息0.25厘的預測，美國與日本政策息差有機會從現水平4.5厘收窄至今年底的3.5厘，料有利美元兌日圓見145左右，而152以上仍是低吸機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪