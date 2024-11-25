簡訊一覽
●中國高速傳動(00658)披露，於去年或前後旗下3家從事貿易業務的全資公司訂立若干買賣協議，應收款項及預付款項總金額約66.4億元於10月31日已到期，於11月初或前後公司指示其法律顧問採取行動要求追收款項，惟至昨日公布止尚未獲償付。公司已採取緊急行動追收款項，並注意到該等協議是在未經董事會批准的情況下建立，故已成立一個董事會獨立委員會以進一步調查該等協議的背景。
●中國飛機租賃(01848)公布，擬向航空及航天資產投資FTAI Aviation Ltd（美股：FTAI）出售6架飛機，包括一架A321-200飛機、一架A319-100飛機及4架B737-700飛機，預期明年3月底前完成交易，惟未有提及作價。
●中國人民銀行前行長周小川表示，中港互聯互通的範圍和便利程度仍有進一步提升空間，香港不單要加強與內地資本市場的聯繫，還要積極拓展至亞洲其他地區，甚至全球，特別是「一帶一路」沿線國家，以滿足這些地區對直接融資的龐大需求。另外，各國需要堅持全球化的正確方向，捍衞多邊主義，謹防保護主義、濫用關稅壁壘、單邊制裁等做法對於推動人類社會發展的自由貿易共識的破壞。
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