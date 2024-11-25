●中國人民銀行前行長周小川表示，中港互聯互通的範圍和便利程度仍有進一步提升空間，香港不單要加強與內地資本市場的聯繫，還要積極拓展至亞洲其他地區，甚至全球，特別是「一帶一路」沿線國家，以滿足這些地區對直接融資的龐大需求。另外，各國需要堅持全球化的正確方向，捍衞多邊主義，謹防保護主義、濫用關稅壁壘、單邊制裁等做法對於推動人類社會發展的自由貿易共識的破壞。