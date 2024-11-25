紐約億萬富翁最多 港擁107人第二

《2024年億萬富豪人口普查》（2024 Billionaire Census）報告顯示，紐約蟬聯全球億萬富豪最多城市，香港排名第二，三藩市緊隨其後。報告又指，全球28%的超級富豪集中居住在15個城市，美國和中國是兩大擁有多個上榜城市的國家。

該報告由Altrata於近日發布，所指的「億萬富翁」，是身家達到10億美元（約78億港元）人士。報告顯示，紐約是全球億萬富豪最多的城市，達144人，按年增加9人。居住在香港的億萬富豪雖然按年減少5人，但仍有107人。三藩市排名第三，擁有87人。第四位為倫敦，有78人。第五位為莫斯科，有77人。

值得留意的是，被視為香港主要競爭對手的新加坡，居住了58位億萬富豪，相比香港少近半。

內地富豪數目減 報告提到，大多數排名靠前的億萬富翁城市的超級富豪人口都有所增加，其中美國紐約和洛杉磯的增長最強勁。受累於中國經濟逆風影響，導致當地主要城市億萬富翁人數下降，北京、深圳、杭州分別擁有60名、41名及33名億萬富翁，位居第七、第九和第十五位。