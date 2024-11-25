美核心PCE通脹料反彈至2.8%

美國周四為感恩節假期，金融市場休市，周五亦只有半日市，意味着全周只有3個半交易日。市場關注在假期前一日（周三）公布的關鍵通脹數據──美國10月個人消費開支（PCE）物價指數，預期按年增幅將達到2.3%，較9月時高0.2個百分點；而撇除食品及能源後的核心PCE通脹率料由9月的2.7%，反彈至10月的2.8%。

最近市場一直在消化通脹數據反彈的預期，因此交易員對下月不減息的押注也愈來愈多。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，12月減息0.25厘的機率已下降至52.7%，而不減息的機率升至47.3%。換言之，減息與否的機率是「接近一半」，與此前聯儲局的立場已大相逕庭。

富國：未來兩年利率偏高 富國銀行的研究報告指出，以核心PCE物價指數計數，明年通脹率不太可能回落至聯儲局所訂立的2%長期目標。儘管俄烏戰爭已經不再推高食品及能源價格，供應鏈壓力也沒有惡化，但核心商品的通脹回落速度正在放緩。根據該行的分析，明年底核心PCE通脹率仍會落在2.6%附近，明年全年美國經濟增長仍會放緩至2%。

該行又估計，接下來聯儲局仍會在明年第三季前累計減息一厘，即聯邦基金利率目標區間降到3.5至3.75厘之間，此後一直凍息，直到2026年底。換言之，未來兩年利率仍會保持「輕微偏高」，以幫助通脹進一步回落。

戴爾Zoom惠普周內放榜 展望本周，美股的季度業績期已步入了尾聲，隨着上周英偉達（Nvidia）亦已放榜後，一切似乎已經塵埃落定。儘管如此，本周仍有個別的人工智能（AI）相關概念股趕尾班車發布業績，包括積極拓展AI功能的視像會議軟件公司Zoom、為企業供應AI伺服器硬件的戴爾（Dell）、電腦生產商惠普（HP）等。