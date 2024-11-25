美金融工業股蓄勢炒上

富達撐特朗普政策利經濟 留意物價風險 美國大選結果塵埃落定，特朗普重新執掌白宮之餘，他所屬的共和黨亦同時成為參議院及眾議院的多數黨，基本上掌控了國會。這亦意味着，明年新一屆開始的任期內，推行任何政策的阻力將會大大降低。專家估計，特朗普一直主張的放寬監管和減稅措施，可望為美國經濟帶來額外的增長動力，從而看好美股升勢擴大至科技股以外的領域，包括可能受惠新政策的金融股、工業股等。

富達國際投資策略董事簡立恆接受本報專訪時表示，從過往歷史來看，減稅、財政刺激等措施會對經濟有正面作用，因此相信特朗普入主白宮以及共和黨掌控國會的情況下，整體美股表現仍會向好。出於對經濟的樂觀看法，目前富達國際對於美股的評級為「增持」，惟同時關注包括通脹在內的一些潛在風險。

目前聯儲局仍正在推進減息周期，惟考慮到擴大財政開支、額外關稅等新政策有機會推高通脹，相信明年聯儲局會放慢減息步伐。由於政策的具體力度仍然不確定，對經濟的影響很難在現階段明確量化，故他暫時對明年美國經濟增長、利率目標等「未有明確的預測觀點」。

估AI熱潮自晶片蔓延 美股估值偏高的問題，亦是不少投資者留意的重點。然而，簡立恆對此未有過分地擔心，並解釋︰「高估值主要集中在科技板塊……一些板塊如金融、工業股等，估值仍然不算太高。」他提到，特朗普主張放寬銀行業監管，將會利好金融股；而「美國優先」的政策亦鼓勵本地工業生產，可望刺激工業相關投資，並且改善行業環境。話雖如此，高估值多少會影響到投資策略。他認為，要實際盈利增長才能夠突破，因此要揀基本面、盈利穩健增長的行業。

談到美股，自然不能不提人工智能（AI）投資主題。他看好AI投資趨勢可以持續，但將由晶片股主導的階段會漸趨成熟；下一個階段「要睇其他機遇」，特別是AI軟件的研發、能源供應、消費層面的應用等；引伸到產業鏈的話，要留意的應該是公用事業、個人消費電子產品等。

美國政府換屆除了影響國內經濟外，亦會左右全球地緣政政治格局，尤其特朗普此前已多次表明要對中國及其他地區加徵關稅。簡立恆指出，中國的應對手段將會是關鍵。他解釋指，在上一屆特朗普任期內，中國透過人民幣貶值等措施減緩了貿易戰的影響，類似的做法也許會再現，但亦要避免人民幣貶值過快觸發走資；同時，他相信內地已準備好推出財政刺激措施，以提振內需減輕貿易戰影響。

A股表現或優於港股 基於上述預測，他認為內地A股表現可能會優於港股，因為前者更能受惠於中國財政刺激措施，而後者更易受到外國市場拖累。從全球範圍而言，他對中港股市的看法偏向「中性」，而歐洲、日本沒有太多應對貿易戰的手段（特別是推動財政政策的空間），故對這些市場看法更淡。

簡立恆