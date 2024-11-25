投資家電股 邊隻博得過？

目前數大內地家電品牌值得關注，如果投資者有意買入投資，哪隻家電股潛力較高？以下逐一分析。

TCL電子 澳洲等市佔第一 TCL在1999年開始布局越南市場，2019年啟動越南平陽工廠建設，從東南亞輻射北美市場，目前既供應越南及東盟市場，也作為全球供應鏈的一部分。

集團積極布局東南亞市場，最早在2005年於越南設立海外的第一個生產基地，出口北美、歐洲、印度、東南亞等；在泰國合共布局了4個海外生產基地，形成從上游核心部件到下游家電產品的垂直一體化產業鏈。另外，集團於印尼雅加達設空調生產基地；2016年收購日本東芝白色家電業務，借助東芝品牌拓展東南亞市場。

今年5月，小米的大型語言模型MiLM已正式通過大型模型的註冊程序，集團指已經準備好將MiLM整合到其產品，包括智能手機、智能家居設備，甚至電動車，還暗示未來MiLM的功能可能會開放予更廣泛用戶。

小米股價今年以來曾高見29.7元，累升90%，上周五收報28.55元，未來有勢挑戰2021年初的歷史高位35.9元。投行麥格理及美銀證券分別將其目標價定在35.12元及35元，花旗及野村則分別睇34.9元及34元。

星展發表報告，把小米目標價由31元上調至34元，維持「買入」評級。報告指，小米在東南亞及非洲的市佔急速增長，在第三季分別增長0.6個百分點及1.1個百分點，並預期趨勢在今年及明年持續，小米將跑贏安卓手機同業。

該行又指，小米擴大高端手機市場業務，由其成功的「Fold」、「Mix」及「Ultra」系列推動，將推升平均手機售價，料今、明兩年平均手機售價年升6%及4%，並強化毛利率；高毛利互聯網服務的毛利貢獻料由今年37.2%升至2026年的38.7%。受惠於高端用戶基礎增加，整體毛利率料由今年21%升至2026年的23.2%。

民生証券亦看好小米作為知名消費電子品牌積累的使用者和供應鏈資源優勢，隨着汽車業務的發展及AIoT產品矩陣的不斷豐富，有望打開長期增長空間。

華為 打造全屋智能系統 華為是全球領先的ICT（訊息與通訊）基礎設施和智能終端提供商。華為全屋智能打造10大子系統，結合豐富的可擴展鴻蒙生態單品，基於家庭生活功能屬性，對全屋環境、用戶行為及系統設備等進行訊息感知與決策調度。

去年第4季，華為發布全屋智能5.0，以「無處不智、無處不華」為主題；今年6月發表專為監察長者在家狀況設計的全屋智能AI感應器。雖然華為未上市，但亦不妨留意其供應鏈相關上市企業的投資機會。

華為去年第4季發布全屋智能5.0系統，以「無處不智、無處不華」為主題。 海信家電股價走勢 TCL電子股價走勢 海爾智家股價走勢 美的股價走勢 小米股價走勢