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科企電器廠搶智能家居八千億商機

小米早在2018年智能家居產品市佔率已名列第一。 小米早在2018年智能家居產品市佔率已名列第一。
小米早在2018年智能家居產品市佔率已名列第一。
在人工智能（AI）、大數據與互聯網興起下，近年中國互聯網巨頭、手機廠商與傳統家電廠商紛紛投入資源拓展智能家居市場，從硬件設備、軟件技術或系統解決方案方式進行布局，發展前景廣闊。中國的科技產業戰略，是先做大本地市場，再透過向包括東南亞的東盟市場等滲透，制訂全球智能家居技術標準，以鞏固在新經濟的話語權。
相關家電規模料達7848億
中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能家居產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2022年中國智能家居市場規模約為6,516億元（人民幣‧下同），按年增長12.33%，2023年約為7,157億元。隨着未來新建房屋和老房屋的改造升級的需求增加，以及物聯網（IoT）、雲計算、AI等技術的更新迭代，智能家居市場將快速發展，滲透率有望提高。
該研究院分析師預測，今年智能家居市場規模將達7,848億元，明年市場規模將突破8,000億元，達8,526億元。該報告又顯示，2023年智能家電市場規模約為6,900億元，按年增長7.81%，預測2024年智能家電市場規模將達7,848億元。
小米海爾產品市佔居冠亞
傳統家電產業朝智慧化升級，像是海爾智慧生活平台與美的M-smart智能家居戰略，而互聯網廠商憑軟件核心技術優勢亦紛紛加入陣營，像是小米智能家居平台、樂視的智能家居生態系統，其中小米集團(01810)與海爾智家(06690)在2018年智能家居產品市佔率名列第一與第二，兩企雖擁有不同核心技術，但共同之處是建立自有的智能家居生態系統，與新創企業合作，透過生態系統的擴展，從而發展出企業持續性的競爭優勢，並藉生態系統企業合作模式以補在智能家居產業競爭的不足。
智能家居應用的AIoT ，英文全稱為「Artificial Intelligence of Things」，中文稱為「人工智能物聯網」，顧名思義就是將人工智能（Artificial Intelligence，AI）與物聯網（Internet of Things，IoT）這兩種技術相互結合。
在AIoT的技術中，AI與物聯網的關係就如同人體的大腦與感官，利用感官蒐集周遭的資訊，再傳達至大腦來做出反應。因此，AI與物聯網的結合便能達到更高效率，可以強化數據管理和分析，同時改善人類與機器的互動。在這方面，小米具備全產業鏈競爭優勢。
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