華家電品牌外闖爭話語權

泰菲越印尼潛力巨 布局智能家居大戰 中國製造業升級改造見成效，電動車行銷全球是成功例子，下一個競賽將會是智能家居領域。中國家電品牌正積極「出海」，尤其將強攻人口密集的東南亞市場，為制訂全球智能家居技術標準作鋪墊。

近20年，隨着中國經濟持續增加，人口平均收入及住屋需求上升，加上「家電下鄉」補貼政策支持，中國家電業快速發展。國家統計局數據顯示，中國家用電器和音響器材零售額在2005年為1,613億元（人民幣‧下同），2015年為8,270億元，這期間中國通過家電下鄉、以舊換新等政策刺激終端家電需求，10年家電零售複合增速為18%，拉長時間來看，2005至2020年家電零售複合增速為12%，2005至2023年家電零售複合增速為10%。

雪櫃洗衣機8年漲價逾六成 雖然隨着補貼政策退場，2012年後家電業增長規模放緩，行業集中精力在推動產品結構和技術功能升級。海通證券引述中怡康監測的價格數據顯示，2012至2020年期間，內地線下市場雪櫃及洗衣機平均價格從2,891元和2,061元，分別提升至4,740元和3,375元，價格升幅均逾六成。城鎮家電滲透品類依次是洗衣機、彩色電視、雪櫃、冷氣機；農村滲透的品類依次是彩色電視、洗衣機、雪櫃、冷氣機。

本土家電市場變革，帶來質量及均價提升。例如全自動洗衣機銷售額佔比95%，400升以上的大容量雪櫃銷售額佔比逾五成，彩色電視更朝螢幕面積、纖體、多功能的方向發展，對比東南亞水平發展相對成熟，也具備國際競爭力。

東南亞6國銷量佔內地21% 海通的研究報告指出，對比中國和東南亞家電總量，東南亞6國佔據中國人口的43%，從家電總銷量來看，東南亞6國白色家電（包括雪櫃、洗衣機等白色外殼家電）及黑色家電（包括電視機、遊戲機等娛樂休閒家電）佔據中國的21%，受產品結構等因素影響，家電價格低於中國，從家電總銷售額來看，東南亞6國白電及黑電佔據中國的16%。

以冰洗產品為例，東南亞6國冰洗產品的均價只有中國的66%和80%，背後主要受到產品結構因素影響。隨着東南亞消費水平提升，產品結構優化有望推動整體均價向上。

不過，海通亦提到，東南亞各個國家經濟發展內部差異較大。從人均國內生產總值（GDP）來看，東南亞國家的經濟發展內部分化差異大，新加坡經濟發展領先，人均GDP高於中國，馬來西亞和中國相當，其餘4國人均GDP落後於中國。整體來看，東南亞各國經濟水平從人均GDP和城鎮化率來看，新加坡發展程度高於中國，馬來西亞基本與中國相當，印尼、泰國、菲律賓和越南相當於中國2005至2015年左右的發展水平，可見發展潛力所在。

去年智能家居企業排名 中國智能家居市場規模預測 中國人工智能市場規模 不少內地廠商積極在印尼等東南亞地區設廠生產。 中國智能家電市場規模預測 泰國相當於中國2005至2015年左右的發展水平，發展潛力大。