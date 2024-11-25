洲際航天蝕千三萬沽惠州物業撲水

文壹川

該公司宣布，擬以2,710萬元，向黃麗明出售廣東惠州市恒昌盛科技（目標公司），後者持有位於廣東省惠州市惠城區水口街道青荔二路11號的一幅土地及樓宇。物業由4幢樓宇組成，包括一幢7層生產車間、一幢9層宿舍及兩幢單層警衞室，總建築面積約45,255方米，其中42,500方米被用作旗下電子製造服務（EMS）業務的生產場所，面積約2,600方米租賃予獨立第三方。

公告指，受全球貿易狀況緊張、貨幣波動及地緣政治風險加劇等因素影響，旗下EMS業務的客戶面臨業務及營運挑戰，特別是於內地日益上升的生產成本，影響集團整體收益，為財務業績帶來壓力。有鑑於EMS業務持續下降，產能一直未能充分利用，即使將部分出租，集團仍須承擔各種維修成本及管理費，故將相關物業出售，物業的銀行借貸約6,390萬元的還款責任轉移至買方，以減輕公司的融資成本負擔。

上半年虧損7163萬 完成後，公司與買方訂立12個月租賃協議，租回該物業約1.5萬方米以維持生產，預計交易可能確認估計虧損約1,360萬元，套現淨額2,680萬元，當中2,000萬元將用作償還銀行借貸，餘額約680萬元將用於集團EMS業務的一般營運資金。

該股今年上半年蝕7,163萬元，董事頻頻跳船、公司賤價配股集資應急，又圖以高息發債，如今更要蝕賣資產套現，前景堪憂。上周五該股收報1.13元，跌5.83%，創逾一個月低位。