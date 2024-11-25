產經

港出口股望受惠首選3企

人民幣貶值受惠及受累股 人民幣貶值受惠及受累股
人民幣貶值受惠及受累股
過往人民幣匯價下跌，在港上市的出口股總是受惠一群。倘若投資者今輪再想食髓知味「翻兜」相關股份，不妨吼藍籌創科實業(00669)、偉易達(00303)及敏華控股(01999)3隻出口股。
主要買賣電鑽及地板護理產品的創科，雖然其收入「大本營」在北美，惟該企最新中期業績顯示，歐洲和其他國家收入佔比達25%，故多少可以抵銷美國加稅所衍生的問題。同時，創科股價自10月初以來已經跌逾10%，或予投資者低吸的買入機會。
至於偉易達的收入分布就更為平均，歐洲與北美同樣佔逾40%，而且近年開拓卡通片「Go Go Cory Carson」，相關玩具應運而生，且看這些新項目能否為集團帶來新一波機遇。另梳化及床具批發商敏華，2010年上市以來不曾缺席派息，近年派息比率逾50%，屬分派穩定兼高息的公司，故值得長線投資。
中資航空股不宜沾手
另邊廂，包括南方航空(01055)、東方航空(00670)及中國國航(00753)的中資航空股在人幣貶值下，匯兌損失難免擴大，所以不宜沾手。
此外，港股自特朗普確定當選後累跌逾7%，主因市場擔心特朗普政策不利中國經濟所致。恒指公司去年曾就人民幣走勢與港股升跌的關連度作出統計，指由於恒指權重中有66%公司乃受惠人民幣升值；反之亦然，自2016年以來，一旦人民幣出現貶值，貶值幅度介乎3至14%，而恒指、國指及恒生綜合指數平均跌幅為18.9%、17.8%及18.5%。
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