專家籲買內地樓博升值

常言道，「風水輪流轉」！隨着特朗普及其班底回朝，美元走強、「人仔或平過港紙」的說法已經在市場議論紛紛，若然小市民手持大量人民幣，該如何部署？

臻享顧問董事總經理王良享建議，市民真的就此擔心，第一是選擇直接賣出人民幣。第二是趁中國資產價格低迷進行投資，例如內地樓價低水之際，買入內地樓作收租之用，因為相關租金回報以及未來升值潛力，應該高過人民幣下跌7至10%的幅度。

他又提及，手頭上有人民幣的投資者，可以買入香港上市的華夏滬深300交易所買賣基金（ETF），畢竟內地推出「組合拳」政策明顯是希望在股市及房市上打造財富效應，預期A股長遠而言應有升幅，只是需要給耐性待其儲力向上。

商界指影響有好有壞 另邊廂，商界擔心萬一人民幣兌美元跌穿「8算」，將衝擊消費行業及資產市場。對此，香港中小型企業聯合會會長郭志華表示，業界正留力待特朗普出招後再作還擊，又指人民幣價格下跌對商界「有辣有唔辣」，一方面將加速港人到深圳等地食、買、玩，令本港不少食肆及零售商頭痕；惟另一方面廠商在內地人手招聘方面反而有着數，因人民幣貶值變相減輕成本，所以要視乎商家屬從事邊行邊業，再作定奪。

不過，他提及，由於現時香港零售市道對比廿年前的「個人遊」熾熱狀況，已經不可同日而語，原因是當年人民幣升值持續，內地民眾來港購物相當於「打了八折」，從中令香港跑贏其他市場，惟近年美元持續偏強，港元在聯匯制度下相對偏強，故見內地民眾來港旅遊消費減少，更興起街區漫遊（City Walk），一日來回香港作罷，故業界要設法提升自身競爭力，才是上策。