人幣兌港元恐落一算

投資大師憂華經濟難達標 估貶值抗美關稅 港人自通關之後北上消費蔚然成風，背後離不開「使費平」及「紙水低」兩大誘因。隨着特朗普勝選美國總統後美元轉強，市場緊盯特朗普會否一如競選時揚言向中國進口貨徵收60%關稅，疊加內地早前加大發債規模。有分析指，人民幣趨於貶值，港元兌人民幣將朝「1兌1」的水平進發，即匯價重回金融海嘯爆發前即2007年水平，對市民、商家等社會各界影響深遠！

誠如有「價值投資大師」之稱的橡樹資本共同創始人Howard Marks近日直言，雖然他對中國經濟充滿希望，但認為中國的經濟增長目標（今年在5%左右）是一個艱難的挑戰，加上特朗普勝選美國總統，勢將激化貿易戰，加大中國讓人民幣貶值以支持出口抵銷加徵關稅影響的壓力，故人民幣貶值議題備受市場關注。

回顧人民幣匯價自疫後復常以來「貶多升少」，以離岸人民幣兌每美元匯率計，去年9月一度觸及7.36低位，折合每百港元可兌換逾94元人民幣。至於近日高喊「美國優先」的特朗普鐵定重返白宮，美匯指數強勢，上周五一度升穿108，離岸人民幣隨即跌穿7.25的心理關口，低見7.2677。

或研人幣武器化反擊 要留意，人民幣兌每美元一旦下試7.8算，相當於與香港聯繫匯率的7.8位置平價，即人民幣兌港元是一兌一。綜合外界意見，明年人民幣匯價預期會見7.3至8不等。其中美資投行高盛分析指，美國倘若將所有來自中國的產品關稅稅率提高20%，人民幣或會貶值到7.4至7.5的合理水平。

摩根大通報告指，中美貿易緊張局勢料將加劇並引發「金融穩定擔憂」，在岸人民幣可能跌10至15%，即插穿8算水平，即每百港元兌約103元人民幣，屆時人民幣較現水平再貶值一成；更提及中國可能在特朗普2.0期間作出不一樣的反擊，包括將在岸人民幣武器化、抵制美國跨國公司的產品，以至限制向美國出售稀土和關鍵藥品。

未必被列匯率操縱國 另有分析認為，人民幣未來會否大幅下挫，還看特朗普會否重施故技將中國列為「匯率操縱國」。觀乎特朗普上次任職總統期間，於2019年宣布將中國為「匯率操縱國」，人民幣之後跌穿7算關口。獨立外匯商品分析師盧楚仁估計，商人出身的特朗普一向擅長打貨幣戰，用強美元令對手貨幣捱打，藉此引起對手國家出現貨幣危機，故料今趟中美貿易戰，人民幣匯價要跌至8算才有市場競爭力與其他國家對撼。

至於中國要再跌入「匯率操縱國」之列，他認為機會只是一半半，原因是需要符合3項條件，包括是對美國貿易順差超過200億美元、經常帳超過國內生產總值（GDP）佔比2%以上，以及單方面持續干預外匯市場，並在年度之內重複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%，惟因內地經常帳比重近年已非大幅超出GDP，所以理據未必足夠支持中國再貶為「匯率操縱國」。

進口貨變貴 慎掀走資 理論上，「匯率貶值」可以令國家出口貨物吸引力大增，減低國際收支赤字，但負面作用是進口商品變得昂貴，令民眾購買力隨之下降，甚至引發資金外流，不利中國資產及人民幣國際化進程。故見近期官方還是努力透過開出偏強的中間價，圖穩定市場預期。觀乎目前中國已瀕臨通縮邊緣，惟經濟增長未至失速，未來料持續推出財政及貨幣政策刺激經濟，且美元過強會損及美國自身，得耐心觀看這場中美資本戰的變化，多元布局分散風險是應對波動的不二之法。

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