產經

人幣兌港元恐落一算

人民幣匯價自疫後復常以來「貶多升少」。 人民幣匯價自疫後復常以來「貶多升少」。
人民幣匯價自疫後復常以來「貶多升少」。
投資大師憂華經濟難達標 估貶值抗美關稅
港人自通關之後北上消費蔚然成風，背後離不開「使費平」及「紙水低」兩大誘因。隨着特朗普勝選美國總統後美元轉強，市場緊盯特朗普會否一如競選時揚言向中國進口貨徵收60%關稅，疊加內地早前加大發債規模。有分析指，人民幣趨於貶值，港元兌人民幣將朝「1兌1」的水平進發，即匯價重回金融海嘯爆發前即2007年水平，對市民、商家等社會各界影響深遠！
誠如有「價值投資大師」之稱的橡樹資本共同創始人Howard Marks近日直言，雖然他對中國經濟充滿希望，但認為中國的經濟增長目標（今年在5%左右）是一個艱難的挑戰，加上特朗普勝選美國總統，勢將激化貿易戰，加大中國讓人民幣貶值以支持出口抵銷加徵關稅影響的壓力，故人民幣貶值議題備受市場關注。
回顧人民幣匯價自疫後復常以來「貶多升少」，以離岸人民幣兌每美元匯率計，去年9月一度觸及7.36低位，折合每百港元可兌換逾94元人民幣。至於近日高喊「美國優先」的特朗普鐵定重返白宮，美匯指數強勢，上周五一度升穿108，離岸人民幣隨即跌穿7.25的心理關口，低見7.2677。
或研人幣武器化反擊
要留意，人民幣兌每美元一旦下試7.8算，相當於與香港聯繫匯率的7.8位置平價，即人民幣兌港元是一兌一。綜合外界意見，明年人民幣匯價預期會見7.3至8不等。其中美資投行高盛分析指，美國倘若將所有來自中國的產品關稅稅率提高20%，人民幣或會貶值到7.4至7.5的合理水平。
摩根大通報告指，中美貿易緊張局勢料將加劇並引發「金融穩定擔憂」，在岸人民幣可能跌10至15%，即插穿8算水平，即每百港元兌約103元人民幣，屆時人民幣較現水平再貶值一成；更提及中國可能在特朗普2.0期間作出不一樣的反擊，包括將在岸人民幣武器化、抵制美國跨國公司的產品，以至限制向美國出售稀土和關鍵藥品。
未必被列匯率操縱國
另有分析認為，人民幣未來會否大幅下挫，還看特朗普會否重施故技將中國列為「匯率操縱國」。觀乎特朗普上次任職總統期間，於2019年宣布將中國為「匯率操縱國」，人民幣之後跌穿7算關口。獨立外匯商品分析師盧楚仁估計，商人出身的特朗普一向擅長打貨幣戰，用強美元令對手貨幣捱打，藉此引起對手國家出現貨幣危機，故料今趟中美貿易戰，人民幣匯價要跌至8算才有市場競爭力與其他國家對撼。
至於中國要再跌入「匯率操縱國」之列，他認為機會只是一半半，原因是需要符合3項條件，包括是對美國貿易順差超過200億美元、經常帳超過國內生產總值（GDP）佔比2%以上，以及單方面持續干預外匯市場，並在年度之內重複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%，惟因內地經常帳比重近年已非大幅超出GDP，所以理據未必足夠支持中國再貶為「匯率操縱國」。
進口貨變貴 慎掀走資
理論上，「匯率貶值」可以令國家出口貨物吸引力大增，減低國際收支赤字，但負面作用是進口商品變得昂貴，令民眾購買力隨之下降，甚至引發資金外流，不利中國資產及人民幣國際化進程。故見近期官方還是努力透過開出偏強的中間價，圖穩定市場預期。觀乎目前中國已瀕臨通縮邊緣，惟經濟增長未至失速，未來料持續推出財政及貨幣政策刺激經濟，且美元過強會損及美國自身，得耐心觀看這場中美資本戰的變化，多元布局分散風險是應對波動的不二之法。
人民幣兌每美元投行展望明年表現人民幣兌每美元投行展望明年表現
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