美傳再擴晶片禁令 港股短期恐波動

本周環球財金焦點

美國據報本周內宣布對中國晶片公司進行新一輪出口限制，禁止大多數美國供應商向名單內的公司運送貨物。券商中金坦言，外圍壓力與地緣政治局勢是港股短期下行的主因，受累地緣局勢緊張、美國出台相關投資禁令，加劇市場對外圍不確定性的憂慮，料短期內仍是波動市。

外媒引述美國商會發給會員的電郵報道，美國商務部計劃於周四感恩節前公布新規例，將200間中國晶片公司納入貿易限制名單，而首輪公布的限制對象包括晶片生產工具；同時預告下月會限制高頻寬記憶體出口到中國，作為針對中國發展人工智能（AI）的措施之一。美國商會未有就報道作出回應，美國商務部就拒絕評論報道。

中金指出，現時市場普遍存有3個「預期差」，分別是對於內地刺激的積極預期、對於上輪關稅應對經驗的簡單借鑑，以及美國候任總統特朗普上任後對拜登政府「結盟策略」的鬆動預期，直言目前的美國政策思路與宏觀環境與特朗普上一任任期時已大為不同，擔心市場可能存在低估其影響的風險。

順豐中間價34.3元定價 該行提醒，投資者在短期內應謹慎為主，當股市出現更大的波動，可能帶來更多的刺激支持，屆時也會有再買入的時機，認為19,000點附近是關鍵支持位。

iFAST Global Markets Limited投資總監溫鋼城表示，美匯指數強勢，將吸引資金流到美股市場，另一方面人民幣匯價回穩，都進一步分散資金流，故料港股短期前景不樂觀。展望年尾效應於港股近年不流行，加上一線藍籌業績出得「八八九九」，料港股將延續早前走向，本周高低波幅料介乎18,500至19,200點之間，而且大部日子將繼續低波幅走勢。