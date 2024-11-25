拍賣消息：天頌苑未補價嗌198萬 每呎$4615

細價上車盤以低價推出拍賣，其中，天水圍居屋天頌苑一個實用面積逾400方呎單位，於未補價第二市場僅以不足「兩球」推拍。

忠誠拍賣本周三推拍約40項物業，上述屋苑P座中層6室，實用面積約429方呎，不提供樓契，承法院令以198萬元第二市場價推出，呎價約4,615元。據房屋委員會資料，同屋苑一個實用面積約433方呎單位，今年7月以約295萬元未補價售出，呎價約6,813元。

同場亦推拍荃灣兆和街周氏大廈中層6室，實用面積約442方呎，屬銀主盤，開價300萬元，呎價約6,787元。今年5月同廈一個中層7室，實用面積約325方呎，以290萬元沽，成交呎價約8,923元。

德福開價低估值24% 黃開基拍賣行同日推出約26項物業，其中，九龍灣德福花園K座高層12室，法院令兩房單位，實用面積約551方呎，推拍價430萬元，呎價只約7,804元。單位個別銀行估價約570萬元，現時開價低約140萬元，差幅約24.6%。

場內推出佐敦廟街興發大廈高層B室，為銀主盤，實用面積約212方呎，開價155萬元，呎價約7,311元。

另外，環亞物業拍賣下周將推出長沙灣元州街紹恆大廈低層E室，屬業主盤，實用面積約276方呎，兩房間隔，以215萬元推拍，呎價約7,790元。該單位銀行估價約280萬元，開價低約65萬元或約23.2%。