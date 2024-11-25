二手尋底：屯廣劈至353萬沽 4年輸110萬

二手樓價繼續尋底，業主為求出貨，都不惜蝕本離場，即使細價上車盤屯門市廣場一個單位，減價至353.8萬元售出，原業主持貨約4年，帳面蝕讓110.2萬元。

祥益袁思賢表示，上述單位為1座中層D室，實用面積約318方呎，有裝修，原業主為求盡快售出，減價26.2萬元，即獲投資者承接，呎價約11,126元。原業主2020年以464萬元購入，帳面貶值約23.8%。

該行黃慶德稱，同區啟豐園1座低層E室，實用面積約326方呎，上車客物色「3球」以下單位，終以298.8萬元購入，呎價約9,166元，原業主約8年帳面損手37.2萬元。

映灣園呎價低見$8546 半新盤蝕幅更顯著。中原徐家倫指，大埔白石角嘉熙1座中層C室兩房戶，實用面積約455方呎，減價約60萬元，以550萬元沽出，呎價約12,088元。原業主持貨逾6年，帳蝕約264萬元，貶值約32.4%。

藍籌屋苑情況相若。該行郭麗娟表示，茶果嶺麗港城4座低層F室，實用面積約517方呎，成交價510萬元，呎價約9,865元，原業主於2021年2月買入單位，約3年帳面蝕170萬元，跌價約25%。

中原蔡華航稱，東涌映灣園1座低層G室套三房戶，實用面積約784方呎，7月放盤，累減50萬元，以670萬元售出，呎價低見約8,546元，屬項目1期逾8年的呎價低位。

過去周末二手交投低位徘徊。該行指，10大屋苑期內只錄約6宗買賣，按周沒變化，但當中6個屋苑零成交，而紅磡黃埔花園及天水圍嘉湖山莊各錄約兩宗最多。

此外，未補價第二市場居屋都有「蟹貨」。世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山錦豐苑H座低層3室兩房戶，實用面積約427方呎，以326萬元轉售，呎價約7,635元，原業主持貨約8年，帳面仍要虧蝕24萬元。