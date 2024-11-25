一手周末交投飆4.5倍 月內最旺

發展商指，101 KINGS ROAD的首輪銷售，年輕買家佔約五成。

兩個全新盤推售帶動下，過去周末兩日一手市場錄逾190宗成交，較對上一周約34宗，按周增加逾4.5倍，並且暫屬月內交投最旺的周末。

101 KINGS ROAD單周售101伙 宏安地產( 01243 )發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，日前首度公開發售157伙，即日沽出98伙。該公司執行董事程德韻表示，項目單日沽出40伙一房單位及58伙兩房單位。中原地產指，首輪銷售的A組大手時段，市場錄得3組買家分別購入4伙，包括旗下客戶斥資約3,123萬元買入兩伙兩房戶及兩伙一房戶。

發展商透露，首輪銷售的自用及投資客各佔一半。若連同日前招標售出的3伙三房單位，一周內總共售出101伙，佔全盤供應251伙逾四成，套現逾8億元。由於收到不少特色單位的查詢，有機會於短期內推出部分特色戶應市。

集團執行董事關堡林稱，連同上一期滙都I計，整個項目累售464伙，總成交額約23.5億元，考慮短期內加推單位。項目最新售出的單位包括第6座5樓B05室，實用面積424方呎，兩房間隔，成交價428.86萬元，呎價約10,115元。

DOUBLE COAST I成交價破頂 發展商紛紛舉辦軟銷活動吸客。會德豐地產牽頭發展的啟德DOUBLE COAST I，昨開放現樓及會所，吸引逾800組特選客戶到場，體驗頌缽瑜伽及健身器材。該盤過去兩日錄得4宗成交，包括第3座39樓A室，實用面積1,275方呎四房戶，外連平台及天台，成交價3,187.5萬元創項目新高，呎價25,000元。