入市意欲寡 交投料續一潭死水

樓市氣氛淡靜，市場人士普遍認為未來市況仍然疲弱，個別投資者更指，減息無法扭轉跌勢，業主要劈價才有出貨機會。

投資者：業主缺信心 資深財經專家林一鳴認為，撤辣主要令投資者及內地客受惠，惟兩批買家都沒有入市意欲，特別是近年移居香港的新移民，難在港找到合適工作，所以都以租樓為主，故實際入市個案不多。現時買賣交投未見增加，盤源亦無反彈，業主及準買家都對樓市沒有信心，估計未來一段頗長時間，市場會繼續「一潭死水」。

他又指，香港樓市有如過往的日本，大部分人都沒有買樓意欲，加上現今香港人口老化問題嚴重，多過七成的物業由50歲以上的業主持有，再入市機會不大，而30至39歲業主也只佔一成多。

資深投資者伍冠流指出，樓市跌勢已成，單是減息亦無法扭轉，即使短暫反彈後都會再回落，交投無法增加，放盤自然減少，而樓價下跌，即使有放盤亦要大幅劈價才有售出機會；所以現時部分屋苑入場費下跌約15至20%，亦反映業主信心仍未恢復。

代理：新盤低開搶客 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年有大量新盤推出，並以低價開售吸客，對二手業主叫價造成壓力；而業主持貨量不及發展商，所以放盤並不積極，個別索性不賣。惟部分有資金周轉需要的業主，為求出貨，只有根據市況調低叫價，開價因而回落。他預期，今季樓價將平穩發展，不會大跌，亦未必會上升。