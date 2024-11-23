11月23日(六)
產經
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月23日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
美元兌外幣鈔價
2024年11月23日(六) 凌晨報價
貨幣 價格
港元 7.7851
人民幣 7.2461
台幣 32.5745
英鎊▲ 1.2513
日圓 154.8955
歐元▲ 1.0397
加拿大元 1.3987
澳洲元▲ 0.6487
▲每一貨幣兌美元
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多
即時港股指數資訊
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20241123-1123_00374_001/美元兌外幣鈔價
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc