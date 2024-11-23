股市估市：港股短線傾向反覆整固

港股跌穿20,000點關後，繼續處於整固走勢，隨着9月底內地推出新一輪的政策「組合拳」後，加上10月份一系列主要宏觀經濟數據亦已公布，相信市場已正式進入政策面跟宏觀面的對決階段，目前需要更多的時間來觀察驗證。市場氣氛趨向觀望下，大市成交已回落至9月政策市行情以來最低，估計港股線走勢維持反覆，恒生指數主要波幅範圍維持在18,247至20,500點之間。