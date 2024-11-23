券商點股：英偉達後市還看AI需求

英偉達（Nvidia）目前是全球最關注的公司之一，於本月8日股價創下歷史新高，香港時間周三凌晨公布最新第三季度業績後，在美股延長交易時段曾跌5%，惟周四開市早段又再創新高。整體來說，英偉達所有業務都超出市場預期，本次先關注一下具體數字，以掌握公司的最新業務情況。

數據中心業務續強勁 先談總收入，自上次業績公布後，管理層將本次收入指引上調至超出市場預期的332.1億美元。由於比當時市場的大部分預期還樂觀，所以至今市場平均預期也是較接近這個收入金額。結果公布出來的真實數字是350.82億美元，遠超市場預期，按年增長94%，按季增長17%；調整後每股盈利為0.81美元，同樣超出市場預期的0.74美元。

要仔細分析其業績，可以從4大業務和比重來了解，這裏先簡單扼要將重點列出來：

數據中心業務繼續保持按年「爆發性」增長，達到307.71億美元，遠超市場預期的291.12億美元，對公司收入貢獻佔比達87.7%；遊戲業務收入為32.79億美元，優於市場預期的30.67億美元，對總收入貢獻佔比為9.3%；專業可視化業務收入4.86億美元，略高於市場預期的4.78億美元，對總收入貢獻佔比為1.4%；汽車領域業務收入4.49億美元，高於市場預期的3.64億美元；對總收入貢獻佔比為1.3%。

由於後兩者比重加起來不足3%，基本上英偉達的「業務成績」可以直接理解為數據中心業務作「主菜」、遊戲業務作「配菜」去理解。

最為搶眼的數據中心業務表現異常強勁，按年增長112%，按季增長也達到17%，顯示人工智能（AI）相關業務持續成為公司增長的主要動力。其所有業務幾乎都超出市場預期，特別是數據中心和遊戲業務的表現尤為出色。

毛利率連跌兩季惹憂 然而，在另一方面，第二季毛利率（按非公認會計準則計算）達到75.2%，公司管理層對第三季給出的指引是75%（上下浮動0.5%），而最終公布毛利率為74.56%，幾近公司指引下限，毛利率連續下降兩個季度。

公布業績前的一個月，英偉達持續發力，一度再創歷史新高，然而在11月9日後無以為繼，股價更在上周末傳出Blackwell晶片過熱的消息，市場擔心影響未來銷量下，股價一度失守140美元。儘管公司收入大幅超出預期，但毛利率轉弱，加上對第四季指引較保守，市場初步反應較負面，惟周四股價繼續受捧，於盤中曾創152.89美元新高，可見該股的買盤力量仍然強大。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）