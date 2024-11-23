蔚然套三房戶賣4800萬貶19%
港島西半山錄零星蝕讓成交個案，區內蔚然套三房單位，以約4,800萬元連車位登記售出，單位逾9年貶值約19%。
上述單位為項目的高層B室，實用面積約1,589方呎，成交呎價約30,208元。原業主2015年中以約5,924萬元買入，現時跌價約1,124萬元。
富豪海灣6300萬成交
另外，世紀21奇豐廖振雄指，西貢南山村雙號屋全幢，劈價300萬元，以1,300萬元沽，低市價約5%，約6年帳面跌價約12.8%。
不過，市區豪宅仍錄長情業主獲利沽貨個案。赤柱富豪海灣B型單號洋房，實用面積約2,767方呎，以約6,300萬元登記售出，呎價約22,768元。原業主於2007年購入單位，約17年升值約1,900萬元，漲幅約43.2%。
利嘉閣劉玉麟稱，跑馬地比華利山E座中層1室，實用面積約1,070方呎，套三房連工人套房間隔，附有裝修，外望馬場景，以2,600萬元連車位成交，呎價約24,299元。原業主持貨約19年，帳面大幅獲利約1,692萬元。
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