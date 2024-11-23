蔚然套三房戶賣4800萬貶19%

上述單位為項目的高層B室，實用面積約1,589方呎，成交呎價約30,208元。原業主2015年中以約5,924萬元買入，現時跌價約1,124萬元。

不過，市區豪宅仍錄長情業主獲利沽貨個案。赤柱富豪海灣B型單號洋房，實用面積約2,767方呎，以約6,300萬元登記售出，呎價約22,768元。原業主於2007年購入單位，約17年升值約1,900萬元，漲幅約43.2%。