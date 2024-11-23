二手市況：康怡傳低估價一成沽 每呎$9935

港島大型私人屋苑樓價隨大市回落，鰂魚涌康怡花園成交呎價再跌穿一萬元關口，三房單位市傳僅以612萬元沽出，較個別銀行估價低約10.8%。

市場消息透露，上述為R座極低層單位，實用面積約616方呎，每方呎成交價約9,935元。有大型銀行對上址網上估價達686萬元，是次成交價低74萬元。資料顯示，今年首季同屋苑一個L座兩房單位，成交呎價曾跌至約9,369元。

藍灣半島持5年貶25% 小西灣藍灣半島劈至蝕讓才有承接。世紀21Q動力招潔冰表示，該盤8座高層C室，實用面積約811方呎，套三房加工人套房設計，望全海景，叫價1,298萬元，放盤僅約3日，外區客洽購不足兩小時，即以1,190萬元承接，呎價約14,673元。原業主於2019年6月以1,600萬元購入，持貨逾5年帳面損失410萬元，貶值約25.6%。

各區蝕讓個案持續攀升。利嘉閣李曉敏稱，荃灣爵悅庭東爵軒高層A室兩房戶，實用面積約475方呎，叫價650萬元，議價後獲換樓客以615萬元購入，呎價約12,947元。原業主在2021年以約830萬元買入，約3年帳面蝕215萬元，貶值約25.9%。

明翹匯中層蝕163萬 半新盤繼續「見紅」。消息稱，青衣明翹匯2座中層套三房單位，實用面積約587方呎，成交價728萬元，呎價約12,402元。原業主持貨約5年，帳蝕163.5萬元，跌價約18.3%。

此外，反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數連升兩周後回落，按周跌約0.71%至137.81點，繼續處於逾8年低位，今年暫累跌約6.39%。其中，中小型單位樓價指數按周跌約0.73%，大型屋苑及大型單位同期分別下挫約0.59%及約0.61%。

4區樓價3跌一升。新界東按周跌最多約1.55%至149.09點，九龍同期跌約0.87%，港島則跌約0.74%，最新報137.21點，重返2016年6月中水平。