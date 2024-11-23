東涌東站再推招標

料勝負取決分紅比例 市場指出，今次招標條款與上次大致相同，並沒有補地價安排，該項費用交由港鐵處理，而發展商須向港鐵支付3.3億元前期費用，同時自行提出分紅比例，意味勝負關鍵取決分紅高低。以項目住宅樓面約32.29萬方呎計算，即每方呎入場費僅1,000餘元。

該項目曾於去年推出招標，規模約1,200伙，住宅樓面約69.59萬方呎，另設約87,544方呎商場面積。市場指當時前期費用約11億元，每方呎約1,581元，反映今次重推的相關款項已明顯下調。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，雖然項目入場費作出調減，中標財團不用興建商場，惟上次招標出現「零標書」情況，故港鐵沒有任何發展商出價作為參考。他認為以今次前期費用水平而言，發展商可讓出的分紅比例不會太高，仍具流標風險。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，以是次前期費用計算，項目分紅空間的確有限，但考慮到每方呎入場費仍較其估算為低，故認為屬於合理水平，最少不會「嚇怕」發展商。而今次條款是否吸引，相信會在最後收到標書的數量反映出來。

資料顯示，東涌東站項目位於興建中的港鐵東涌綫延線東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供購物、社區設施及公共交通交匯處配套。是次推出的第一期位於整個項目的東南部分，預計提供約600伙。市場估值約3.2億至8.1億元，每方呎樓面地價約1,000至2,500元。

東涌東站第一期招標資料