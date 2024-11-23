簡訊一覽
●翠華控股(01314)截至今年9月底止半年盈利642.3萬元，按年跌4.8%，每股盈利0.47仙，維持派中期息每股一仙。
●東方企控(00018)公布，截至今年9月底止半年營業額2.8億元，純利2,509.8萬元；每股盈利1.05仙，建議派中期息每股一仙。
●永義國際(01218)料截至今年9月底止半年將錄得虧損淨額不少於7億元；去年同期虧損約1.85億元。
●美亞娛樂(00391)料截至今年9月底止半年虧損介乎約3,000萬至4,000萬元，較去年同期蝕約450萬元有所擴大。
●衍生集團(06893)發盈警，預期截至今年9月底止半年將錄綜合虧損淨額不多於1,930萬元；去年同期綜合虧損淨額約1,050萬元。
●新礦資源(01231)預計截至今年9月底止3個月將錄得淨虧損，而至今年12月底止年度將錄得淨虧損約100萬美元，較2023年度錄淨溢利約240萬美元由盈轉虧。
●星光集團(00403)截至今年9月底止半年賺726萬元，按年升5.61%；中期息每股一仙。
●德祥地產(00199)預期，截至今年9月底止半年將錄虧損不少於5億元；去年同期蝕1.61億元。
●陸控(06623)公布，計葵生已退任執行董事及聯席首席執行官；黃玉強辭任非執董，而張旭東辭任獨立非執董。同時，公司宣布委任朱培卿獲為執董、郭世邦任非執董，劉卉擔任非執董。上述所有人事變動均自昨起生效。
●中遠海能(01138)公布，與大船重工及中船貿易就建造6艘超大型油輪訂立造船合約，總代價為57.48億元人民幣，預料將會於2027年第三季度至2028年第四季度內交付。
●中國聯通(00762)今年10月「大聯接」用戶累計11.17億戶。其中，5G套餐用戶累計2.87億戶；物聯網終端連接累計6.05億戶。期內，5G行業虛擬專網服務客戶數1.47萬個，智慧客服客戶問題解決率98.8%，智慧客服智能服務佔比84.8%，授權專利累計數量1,312件。
●中國再保險(01508)今年首10個月，經由公司營運子公司中國大地財產保險股份所獲得的原保費收入總額約426.7億元人民幣。
●多想雲(06696)公布，主席、執行董事及控股股東劉建輝於昨日以每股0.166元的平均價，出售合計3億股股份予4名獨立第三方，約佔公司已發行股本的22.06%。完成後，劉建輝持有公司3.22億股股份，約佔公司已發行股本的23.73%。
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