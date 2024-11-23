提購7-11冀成世界龍頭 Circle K母企：無敵意

OK便利店（Circle K）母企、加拿大上市的Alimentation Couche-Tard（ACT）早前「提親」，擬收購7-11便利店日本母企、在日本上市的Seven & i，相關併購最初作價涉資385億美元（約3,003億港元）。ACT集團會長布沙爾（Alain Bouchard）近日再接受日媒訪問時表示，收購行動是要整合兩大便利店，成為世界零售業龍頭，並否認此舉是敵意收購。

讚新鮮食品做得好 他進一步解釋，上述收購是希望將Seven & i納入在公司的服務之中，「因其日本新鮮食品供應鏈做得非常好」，認為併購可以兩企業務整合，將新鮮產品作更大量和大規模生產，從而降低售價，所以有利消費者。

他又提及，自己曾到訪日本6至7次，對7-11便利店的手卷、壽司以及烏冬味道感到驚訝。此外，由於7-11便利店在都市的經營模式很具吸引力，而恰巧地北美洲地區的人口又聚集於都市，所以公司會考慮放棄在加油站的經營方式，轉用7-11便利店的營運手法，放諸北美實施。

被問ACT會否將收購價有所提高，行政總裁米勒（Alex Miller）不作評論，只稱有關收購價十分具競爭力，同時強調會關注收購Seven & i的全部業務，非只作部分收購。