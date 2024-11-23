星去季GDP增5.4％超預期 調高全年目標

新加坡第三季國內生產總值（GDP）按年增長達5.4%，高於上月公布的4.1%初值，也高於市場預期；第二季經濟增長為3%。經季節性調整後，第三季經濟按季增長3.2%，高於2.1%的初值，也高於第二季的0.5%。

由於景氣良好，當局將今年的GDP增長率預測從之前的2至3%，上調至3.5%左右，預計明年增長介乎1至3%。

馬來西亞上月通脹1.9% 星洲的鄰國馬來西亞，10月按年通脹率為1.9%，高於9月的1.8%，預測值為1.8%。同時，10月消費者物價指數（CPI）升至133.4，去年同期為130.9。

馬來西亞統計局官員將通脹上升歸因於食品和飲料（2.3%）以及個人護理、社會安全和雜項商品和服務（3.4%）等主要類別的較高增長。相較之下，資訊和通訊的通脹率在今年10月下降至負1.7%，原因是資訊和通訊服務主要子組下降1.8%。與此同時，與9月相比，10月的核心通脹率（不包括波動性項目）穩定在1.8%。

與亞洲其他經濟體物價相比，馬來西亞的通脹率低於越南（2.9%）和菲律賓（2.3%），但高於印尼（1.7%）、南韓（1.3%）、泰國（0.8%）和中國（0.3%）。

此外，有鑑於特朗普贏得美國總統大選，意味中美博弈將會升級之下，地緣政治風險再惹關注。外媒報道，新加坡凱德投資昨在投資者日演講中表示，希望到2028年將其在全球第二大經濟體的風險敞口減少到10至20%，屆時公司資產管理規模預計為2,000億新加坡元（約1.1萬億港元）。目前其資產管理規模為1,130億新加坡元，中國敞口佔比為27%。惟公司補充，此舉可能會產生「潛在公允價值或剝離虧損」，或影響近期和中期的非營業收益。