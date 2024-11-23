福士德車廠工人擬下月罷工

全球車市競爭愈演愈烈，處於劣勢的車企不外乎是開源節流應對困局，惟反過來惹起員工不滿。代表德國老牌車企福士汽車（Volkswagen，內地又稱「大眾汽車」）的工會IG Metall，最新因為和公司管理層未能就削減成本達成協議，計劃由12月1日起在多間德國工廠發起罷工，迫使資方同意取消早前關閉廠房的決定，以及確保員工能夠加薪7%。

日產傳縮東南亞生產規模 據悉，今次是德國最大規模的罷工行動，但估計歷時只有數小時，屬於象徵式施壓。不過，工會代表稱，不排除到最後罷工時間或長達24小時，甚至更久。

工會又提及，勞資雙方分歧仍然很大，因工會提出節省15億歐元的方案，包括減少工時及取消花紅，惟資方無提出新方案。談判將於下月9日繼續。

另邊廂，繼福特汽車宣布2027年前在歐洲裁員4,000人，佔歐洲員工總數14%後，本月初已經宣布擬於全球裁員9,000人的日產汽車（Nissan），據報會在明年秋季之前，在泰國裁減或轉移約1,000個職位，縮減在東南亞生產規模，作為集團近期宣布全球裁員計劃的一部分行動。

現時日產在泰國有兩家組裝工廠，均位於曼谷郊區的北欖府。消息指該企計劃在明年9月前將泰國1號廠部分停產，並將業務合併到2號廠。