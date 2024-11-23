日製造業續收縮 央行放風下月討論加息

日圓匯價跌跌不休，連帶日本製造業和服務業活動景氣度走勢背馳。當地11月製造業採購經理指數（PMI）初值跌至49，較對上一個月終值跌0.2；反之服務業PMI重上盛衰分界線，報50.2，按月回升0.5。要留意，日本央行行長植田和男最新暗示下月或會討論加息，可見日圓貶值對當地不同界別的影響猶如雙刃劍，央行如何處理有關問題值得深思。

每百Yen高見5.05港元 受到加息言論刺激，日圓兌每美元昨一度見153.96，折合每百日圓兌5.05港元，惟及後回落。此外，周五首相石破茂在與政府及執政聯盟官員會議後正式宣布，將會制訂總值39萬億日圓（逾2,530億美元）的經濟刺激計劃，並且由國會通過的追加預算提供資金，繼續透過財政政策向經濟給力。

至於回看當地上月製造業PMI之所以積弱，有分析認為是因擔憂中國經濟放緩以及成本壓力持續上升，導致需求低迷。

就以分項指數產出表現為例，指數已經連續第3個月萎縮，新訂單也自去年6月以來持續下跌，且在盛衰分界線之下。調查同時發現，製造業就業人數自今年2月以來首次減少，不少受訪者更提到原物料價格上漲和日圓疲弱，令投入成本維持高位，產出價格漲幅都升至7月以來最強。

10月核心CPI升2.3% 與此同時，當地10月核心通脹連續31個月高於央行2%的目標，上月核心消費物價指數（CPI）按年升2.3%，高於市場預期的2.2%。此外，不計能源成本和新鮮食品價格的「雙核心CPI」按年升幅同樣達2.3%，較9月的2.1%擴大。

植田和男近日出席活動時回應指，目前不太可能預判下月的議息結果，因目前距離會議還有一個月時間，當中涉及大量數據及訊息發布，並重申央行會認真檢視匯率對通脹及經濟的影響。

外媒一項調查則顯示，最新逾半受訪經濟學家認為，日本央行下月會重啟加息，其中約90%認為指標利率明年3月底前會升至0.5厘，另有96%認為特朗普重返白宮，乃是促使日本央行加息的重要原因。

另有意見提及，隨着經濟和價格一如日本央行預期走上軌道，全球經濟下行風險減弱，以及日圓貶值等因素，將促使日本央行上調利率。不過明治安田研究所經濟學家前田和隆推測，若然日央行12月未有採取行動，日圓明年1月下旬或進一步轉弱。