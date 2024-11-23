湖南發現6千億金礦

專家料助內地保障資源安全 金價重越2700 當黃金價格處於歷史高位之時，中國竟發現新大型金礦！湖南省地質院宣布，湖南平江縣萬古金礦田探礦獲重大突破，經多年努力在該金礦田地下逾2,000米深度地層發現超過40條金礦脈，金品位最高達每噸138克，探礦核心區累計探獲黃金資源量300.2噸。專家認為該礦床規模屬於超大型，預測地下3,000米以上遠景黃金儲量逾1,000噸，以現行金價計算資源價值達6,000億元（人民幣•下同）。

消息帶動A股公司湖南黃金股價漲停，報18.4元。湖南黃金證券部工作人員回應稱，公司在萬古金礦田礦區確實有布局，但官方披露的數據是整個礦區多年累積開採的數據。公司股價上漲受到市場情緒帶動，實際開採情況以及真正的儲量以後續官方披露的數據為準。

多名中國工程院院士、中國地質科學家在實地考察後認為，萬古金礦田對實現國家新一輪找礦突破戰略行動金礦增儲目標任務、助力國家經濟社會發展特別是資源安全保障具有重要意義。

華首9月黃金消費減11% 新礦床將增加全球黃金未來供應量，然而內地消費者對黃金的消費量卻正在下降。中國黃金協會統計顯示，今年首9個月黃金消費量為741.7噸，按年減11%。其中，黃金飾品為400噸，跌近28%。同期產量減1.2噸，降至268.1噸。部分已公布第三季業績的金飾零售商亦見同店銷售額下跌逾兩成，更有大型連鎖金舖集團在一季內關閉逾100家店舖。

根據外媒的分析，造成內地民眾對黃金需求下跌的原因之一，是國際金價今年上升過快。紐約期金自3月起每月創出新高，10月底一度漲至每安士2,801.8美元的最高點。雖然本月初美國總統大選後出現了轉倉沽貨，但目前仍維持在比2023年底高出近600美元的水平。現貨金昨日曾漲約34美元或1.28%，至每安士2,703.93美元，為相隔兩星期後再次返回2,700美元關樓上。

不過，內地金價卻出現折讓，或因為內地民眾消費降級所致。世界黃金協會的數據顯示，9月以後中國的黃金價格幾乎持續低於國際價格。上海黃金交易所的黃金現貨價格為每克600元左右，與每安士2,600美元左右的國際價格相比，每安士低了最多數十美元。

分析指需求僅暫時下降 此外，中國人民銀行曾連續18個月增加外匯儲備中黃金的持有量，但截至10月已連續6個月未購買黃金。三菱UFJ研究顧問公司的主任研究員芥田知至指出，作為黃金主要買家的央行暫緩買入很容易影響個人投資者的情緒。

也有觀點認為中國的黃金需求下降是暫時的。MarketEdge商品分析師小菅努認為：「在中國內地的股票和房地產不穩定的情況下，黃金作為有限的投資對象很容易受到關注，也很容易成為貨幣貶值的對沖手段，存在今後增加買入的可能性。」

今年首3季內地黃金消費量