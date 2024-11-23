敏華半年純利11億 派息0.15元
家具生產製造商敏華控股(01999)公布，截至今年9月底止半年純利11.38億元，按年微升0.25%；每股基本盈利29.37仙；中期息維持每股0.15元不變。公司坦言，回顧期內中國市場是過去幾年中最為艱難的半年，消費者信心相比去年進一步下探，市場趨於沉寂。公司的諸多銷售策略遇阻，從價格端及產品端均很難從根本上提升消費者購買意願。該股昨日收報4.65元，跌2.11%。
期內，敏華總收益84.71億元，按年下跌7.43%；營業收入約83.05億元，下跌7.07%；毛利率39.5%，按年升0.42個百分點。不包括Home集團業務，集團銷售梳化產品約90.8萬套，增長2.94%，其中在中國銷售的梳化產品套數下降約9.9%，出口銷售的梳化產品套數則增長約22.8%。
華銷售跌 北美歐洲增
中國市場銷售收入49.75億元（撇除房地產、商場物業及其他業務收入），下跌17.15%。敏華指，隨着政策支持力度逐漸加大，政府刺激消費決心加強，以及針對家居行業首次出台可執行大力度補貼政策，相信家居市場需求也將逐步轉暖回升，公司電商業務也出現復甦增長的趨勢，期待內銷市場拐點將至。
另一方面，北美市場銷售收入21.53億元，上升5.71%；歐洲及其他海外市場（不包括Home集團）錄得收入約7.32億元，增長37.71%；Home集團收入亦得益於歐洲市場訂單的增長，按年升24.51%至3.71億元。集團提到，於烏克蘭的生產設施於回顧期內並無受到嚴重破壞，惟會持續監察俄烏戰爭的烏克蘭局勢。
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