敏華半年純利11億 派息0.15元

期內，敏華總收益84.71億元，按年下跌7.43%；營業收入約83.05億元，下跌7.07%；毛利率39.5%，按年升0.42個百分點。不包括Home集團業務，集團銷售梳化產品約90.8萬套，增長2.94%，其中在中國銷售的梳化產品套數下降約9.9%，出口銷售的梳化產品套數則增長約22.8%。

華銷售跌 北美歐洲增 中國市場銷售收入49.75億元（撇除房地產、商場物業及其他業務收入），下跌17.15%。敏華指，隨着政策支持力度逐漸加大，政府刺激消費決心加強，以及針對家居行業首次出台可執行大力度補貼政策，相信家居市場需求也將逐步轉暖回升，公司電商業務也出現復甦增長的趨勢，期待內銷市場拐點將至。

另一方面，北美市場銷售收入21.53億元，上升5.71%；歐洲及其他海外市場（不包括Home集團）錄得收入約7.32億元，增長37.71%；Home集團收入亦得益於歐洲市場訂單的增長，按年升24.51%至3.71億元。集團提到，於烏克蘭的生產設施於回顧期內並無受到嚴重破壞，惟會持續監察俄烏戰爭的烏克蘭局勢。