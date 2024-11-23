台積電3年累錄167億補助

國家之間的科技競賽，造就人工智能（AI）晶片需求白熱化，世界最大晶片代工商台積電隨着海外布局不斷擴大，更是名利雙收。今年首3季已獲得160.43億元新台幣來自美國、日本和中國等政府補助，2021年以來更累計獲得超過700億元新台幣（約167億港元）規模的政府補助，可謂財來自有方！

本月再獲美514億支持 綜合報道，台積電的財報資料顯示，台積電子企TSMC Arizona、JASM及台積電南京等，因分別計劃於美國亞利桑那州、日本熊本和中國南京當地設廠營運，先後取得美國、日本及中國政府補助，主要用於補貼不動產、廠房及設備購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。

台積電據報早於2021年和2022年陸續取得日本和中國政府補助款8.27億元新台幣及70.51億元新台幣，2023年再取得475.45億元新台幣政府補助。事實上，美國商務部本月亦與TSMC Arizona簽署協議，令台積電再有66億美元（約514億港元）補助「落袋」，與當下一眾美國科網企業因觸及反壟斷「紅線」而屢遭罰款的情況大相逕庭。

受美國科技制裁的影響，內地科企華為未能委託台積電代工，市傳華為正積極推進AI晶片「昇騰910C」，或於明年首季起量產。華為更擬向一些科技公司提供「昇騰910C」的樣品，並開始接受訂購。