美倘加關稅 大行估人幣兌每美元貶見7.5

美國前總統特朗普回朝在即，由於他在競選時揚言將中國商品微收60%關稅，市場正金睛火眼留意中國後續經濟和人民幣匯價走勢。高盛首席中國經濟學家閃輝預期，特朗普上台後有90%機會對中國商品加稅，最快明年首季公布，人民幣也會因此相應貶值，明年底兌每美元料見7.5，折合每百港元兌約96.4元（人民幣‧下同）。

預計對內地平均加稅20% 高盛又預期，美國對中國加稅平均幅度為20%，原因是觀乎2018至2019年的貿戰開打，美國側重徵收非消費者產品關稅，同時俄烏戰事開打推高美國通脹也是考慮因素之一。

據該行推算，美國可能先由中間產品或投資產品加徵60%關稅，消費產品稅率則較為溫和，惟此舉將對內地出口構成壓制影響，令內地出口升幅由今年見雙位數跌至零，並拖低明年經濟增長約0.7個百分點。

至於一旦徵稅幅度高達60%，高盛認為將拖低明年內地經濟兩個百分點，亦即由今年預測的增長4.9%降至2.9%，中央須推出更大財政刺激力度對沖關稅問題，且要較貨幣政策更廣更深。

離岸價跌至4個月新低 人民幣中間價周五較上日跌8點子，報7.1942，離岸價曾低見7.2672，是7月底以來新低，在岸價下午4點半收報7.2452，較上一日官方收盤價跌42點子，較上一日夜盤收盤價跌34點子。中國人民銀行國際司負責人劉曄表示，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定，未來人民幣匯率可能保持雙向波動態勢。

此外，人行昨日以固定利率、數量招標方式開展6,351億元7天期逆回購操作，惟由於同日有近萬億逆回購到期規模，單日轉淨回籠3,459億元，全周累計淨投放668億元。