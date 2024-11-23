內地商業銀行不良貸款餘額彈至3.4萬億

內地4大一線城市下月起取消普通住宅及非普通住宅標準，包括昨日正式公布相關措施的廣州，加上財政部上周已明確交代涉及的增值稅、土地增值稅優惠政策，將大幅降低二手樓交易成本，業界料樓市活躍度勢持續好轉。不過，自9月底以來的救樓市「組合拳」未能夠及時為內銀緩解上季的壓力，商業銀行不良貸款餘額在第三季底止已回升至3.4萬億元（人民幣‧下同 ）。

核心一級資本充足率10.86% 國家金融監管總局昨公布，上季底止商業銀行不良貸款餘額按季增加371億元，亦多於去年同期的3.2萬億元；商業銀行不良貸款率維持在1.56%，按季基本持平。值得留意是，商業銀行正常貸款餘額213.1萬億元，其中關注類貸款餘額佔4.9萬億元，逼近5萬億元高位。

首3季累計，商業銀行實現淨利潤1.9萬億元，按年增0.5%。平均資本利潤率為8.77%，平均資產利潤率為0.68%，分別按季下降0.14個百分點及0.01個百分點。商業銀行貸款損失準備餘額再升至7.1萬億元，按季多830億元，按年亦增4,000億元；撥備覆蓋率為209.48%，比第二季略升0.16個百分點；貸款撥備率維持在3.27%；核心一級資本充足率方面，企穩10.86%，按季升0.12個百分點。

另外，昨日召開的國務院常務會指出，下一步加強對平台經濟健康發展的統籌指導。該會議指出，發展平台經濟攸關內需、穩就業、惠民生，以至賦能實體經濟、發展新質生產力。因此，計劃加大政策支持力度，壯大工業互聯網平台體系，支持消費互聯網平台企業挖掘市場潛力，強化平台經濟領域數據要素供給，促進數據跨境流動，增強平台經濟領域政策與宏觀政策取向一致性。國務院減輕企業負擔部際聯席會議辦公室有關負責人則指，部分企業反映負擔仍較重，呼籲中央持續加大減負紓困力度，下一步將大力推進大規模設備更新及消費品以舊換新工作落實。