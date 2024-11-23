全球10大科研城 中國佔半

北京連續8年封王 上海首超紐約排第二 全球科研城市200強名單出爐！今年中國續坐擁10大排名的半壁江山，北京已連續8年蟬聯榜首之位，上海更緊隨其後，首次超越美國紐約，攻上全榜第二位，與南京及武漢齊齊升級，足見內地城市投放科研產業的經濟戰略發展，未因西方國家打壓而停滯。尤其是現今世代科研投資都向人工智能（AI）傾斜，從AI初創公司去年底止累計融資規模逾1,200億美元計，中美企業分別佔300億美元及近270億美元，可見這場世界兩強科技競賽，正上演東升西降的大逆轉。

內地富裕大省成為國際科研明星城市不足為奇，隨着內地財富累積，中央政府力推先進新技術及產業升級，促使一線城市的科研產出有增無減。國際科學雜誌《自然》發布的最新科研城市排名顯示，內地發表的研究成果繼續強勁增長，北京的貢獻比重接近兩成。名單更揭示部分內地省市正在崛起，成都、合肥等地方在全球的科研地位進一步提升，與歐美同台競技。

美續領AI發展 新興市追趕 清華大學產業發展與環境治理研究中心亦發布《國際科技創新中心指數2024》（GIHI2024），顯示上海超越巴黎及東京，躍升至全球第7位，緊隨粵港澳大灣區之後。科創地位更上一層樓，在於金融全力支持。在港舉辦年會的國際金融論壇（IFF）與機構Deep Knowledge Group共同發表報告指出，全球累計逾千億美元已加入AI融資盛宴，當中排名前30位國家和地區佔了超過98%的融資金額。香港在AI企業融資總額亦進入全球前10位，高踞第8名。

該報告指，雖然美國續領跑全球AI發展，在企業數量、融資額、技術創新等方面均佔領先地位，但內地等新興市場正在快速崛起，成為全球AI發展重要力量。內地工信部運行監測協調局負責人何海林昨坦言，將大力發展數碼貿易、綠色貿易，研究出台製造業數碼化轉型行動方案，和推動AI賦能新型工業化行動方案，建設一批智能工廠和智慧供應鏈，大力發展智能物流裝備，拓展數碼貿易新空間。

不過，跨國銀行較擔憂金融市場前景。渣打集團主席韋浩思昨在IFF表示，未來數年市場波動性將顯著增加，除短期波動，亦需準備應對非銀行金融板塊引發更大規模衝擊。

渣打：金融業面臨4大憂慮 他對金融市場前景提出4大憂慮，包括全球經濟基本面變化，尤其是美國貿易政策對全球貿易體系的影響；美國監管措施或對金融和非金融板塊造成深遠影響；加徵關稅衝擊全球經濟；全球債務水平創新高。

中美科企消息方面，外媒報道，蘋果公司（Apple Inc.）計劃對語音助手Siri進行重大的AI改造，採用更先進的AI大語言模型（LLM），令Siri對話能力更強，爭取趕上ChatGPT等AI語音服務對手。螞蟻集團總裁韓歆毅則認為，身處數碼經濟驅動的全球化，而中小企是全球化的重要參與者、貢獻者和受益者，幫助中小企業把握全球化新機遇至關重要，因此截至去年底，集團共為131萬小微企提供綠色金融支持。

全球科研城市榜首10強