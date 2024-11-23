去年港私人財管資金淨流入增近3倍

私人財富管理公會（PWMA）與畢馬威共同編製的第9份《香港私人財富管理年度報告》顯示，去年是香港私人財富管理行業轉捩點，資產管理規模（AUM）重拾增長，較前一年錄得增長近3倍的強勁淨資金流入。

大部分受訪者對未來5年的市場前景仍持樂觀態度，特別是考慮到內地市場仍存在巨大財富機遇。受訪公司預計，來自該地區資產管理規模於未來5年將持續增長。另外，報告亦揭示人工智能（AI）對業界日益增強的影響。

資產管理規模逾9萬億 報告指，資金淨流入增長近3倍及資產管理規模增至90,220億元，彰顯香港私人財富管理行業的韌性；大部分公司視家族辦公室為日益重要的業務來源。多岸外包（Multi-shoring）策略仍是客戶常用的風險管理策略，業界普遍認為這有助香港的發展，而非帶來競爭風險。

另一方面，內地仍是主要財富來源，但有21%公司正瞄準東南亞的新財富渠道，另有15%的公司專注於中東市場。去年及今年本港加密貨幣交易額增長85.6%，在東亞地區增幅最大。約三分之一受訪私人財富管理公司預計，5年內對虛擬資產配置比例介乎6至10%，較現時增加兩至4倍。

AI及生科成熱門投資 有17%受訪公司正為客戶開發虛擬資產交易或服務，比去年的3%顯著增加，但79%仍然觀望，並未採取即時計劃。調查指，與新加坡及杜拜等地類似，香港要成為虛擬資產中心，正完善相關監管制度，以鼓勵更多金融創新，但會員公司在採用虛擬資產方面尚未取得重大進展，而將虛擬資產產品整合至現有銀行系統帶來營運挑戰。

此外，AI及生物科技成為客戶的強勁投資偏好。報告提到，未來5年，以少於500萬至1,000萬美元財富領域為目標的公司數量將會大增，AI將助力個人化服務，並降低獲取客戶的成本。大部分公司表示，其當前應用AI正在改善或大幅改善客戶滿意度，其中開戶（Onboarding）及「認識你的客戶」（KYC）是重點關注領域。有關應用面對的主要挑戰包括監管合規、數據私隱憂慮、網絡安全及培訓。