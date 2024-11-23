余偉文：理財通仍待發展3.0或4.0

跨境理財通擴容已是市場共識，香港金融管理局總裁余偉文坦言，目前理財通銷售渠道未夠全面，期望未來能夠透過與內地達成協議，讓香港專業人員在內地銷售產品，認為機制發展仍有很長路要走。

香港證監會行政總裁梁鳳儀則透露，在跨境理財通及交易所買賣基金（ETF）互聯互通進一步擴大本港基金在內地的銷售網絡後，年底前或進一步放鬆內地與香港基金互認安排的措施。

冀覆蓋更多結構性產品 余氏指，現時理財通機制主要要服務大眾化財富，未覆蓋較富裕的投資者，認為機制未來有很多完善的空間，相信發展至「理財通3.0或4.0」時，可以覆蓋更多結構性產品。

事實上，今年2月落實跨境理財通2.0，提高個人投資額度、擴闊投資產品範圍，以及容許證券行提供服務。他指出，擴容後首月，南向通的開戶數目已經相當於「理財通1.0」全年數字，而且增長動力持續，形容市場反應令人驚喜。

港負資產宗數有望回落 另外，他接受媒體訪問時表示，在放寬樓按政策後，樓價似乎趨向穩定，交投亦見回升，相信負資產宗數將有望回落。

金管局及銀行公會聯合成立的中小企融資專責小組，並在首次會議上討論中小企貸款及物業按揭貸款相關事項。余認為，本港銀行業有充足撥備，撥備率達65%，資產質素仍然健康。同時，過去兩年銀行盈利不錯，即使增加撥備亦不會對盈利帶來壓力，故認為整體風險可控。