恒指周挫196 高盛料明年見兩萬三

大型科技股表現疲弱，拖累昨日港股高開低走，恒生指數跌371點，收報19,229點，為9月25日以來最低。全周累挫196點或1.01%，連跌兩周，共瀉1,498點或7.22%。不過，美資投行高盛睇好後市，並予H股未來12個月「高配」評級，並料恒指明年全年有約13%上升空間。

大行削目標價 百度再冧8% 恒指昨日輕微高開12點，曾升110點，高見19,711點，但內地股市下跌，港股跟隨掉頭向下，最多插466點，低見19,134點。國企指數跌147點或2.1%，報6,887點；科技指數挫111點或2.57%，報4,246點。

大市全日成交按日大增35.45%，至1,580.33億元；南下「北水」再買入25.66億元，7日累計淨流入489.04億元。

估A股未來3個月優於港股 滙豐環球研究下調百度今、明兩年收入預測1%，目標價削約7%。瑞銀亦降其今年末季及明年核心廣告收入預測分別2.8%及2.9%，以反映較預期弱的廣告增長，及明年廣告市場展望更趨保守，目標價大劈16.8%。

展望大市，高盛首席中國股票策略分析師劉勁津預期，恒指明年有機會見23,000點，但A股遭受關稅的影響較港股低，認為A股未來3個月內或好過港股，原因分別是內地刺激措施對A股正面作用較為直接、不少A股以人民幣計價影響較低，以及散戶在內地市場參與度較高。