歐經濟轉差 減息半厘預期升溫

歐洲營商景氣正在轉差！英、法、德，以及歐元區昨日公布的採購經理指數（PMI）幾近全線向下，部分經濟活動更由擴張跌至收縮，令下月歐洲央行會議減息0.5厘的預期升溫。昨日PMI數據出爐後，歐元兌美元插穿1.04關口，曾低見1.0333；兌港元為8.1144。

法國舉辦完夏季奧運會後，經濟每況愈下。漢堡商業銀行（HCOB）的服務業PMI從10月的49.2大幅跌至11月45.7的10個月低點，也顯著遜於市場預期的49。綜合PMI由前值48.1大跌至44.8。HCOB經濟師指，法國極右政黨上台，令政府日後推出的新措施添不確定性，為民眾消費和企業的投資決定帶來負面影響。

歐元區PMI重陷萎縮 德國情況亦相若，11月綜合PMI按月降1.3至47.3，服務業PMI則由51.6降至49.4的收縮區間。HCOB認為德國經濟展望稍好，因為新政府將設法通過大膽的措施例如改革債市來扭轉經濟形勢。

在歐洲兩大經濟體影響之下，歐元區綜合PMI從50降至48.1；服務業PMI從51.6降至49.2，雙雙再陷收縮。德、法兩國10年期國債孳息率分別跌7點子和6點子，至2.243厘和3.049厘，令歐央行減息壓力大增。

英國製造業PMI由前值49.9降至11月的48.6，創9個月低，服務業PMI亦跌至13個月低的50。綜合PMI降1.9至收縮區間的49.9，結束連續12個月擴張。

美服務業景氣穩定 分析認為，英國經濟活動收縮，部分原因是英國政府計劃明年大幅加稅，對企業而言顧主為員工支付的社保增加，都令公司在流失僱員後不敢補回空缺。

美國經濟景氣則向好，11月Markit服務業PMI為57，高於預期和前值55；製造業PMI按月升至48.8，與預期48.9相若；綜合PMI為55.3，同樣高於預期和前值分別54.3和54.1。

企業消息方面，服裝品牌Gap第三季度按年多賺兩成半，每股盈利72美仙，勝預期的14美仙，主要是受惠於天氣轉變及假期消費旺季開始。公司上調全年業績指引，經營溢利增長預測由50%上調至60%。

至於上季盈利大增1.08倍的英偉達（Nvidia），獲高盛維持「確信買入」評級，目標價大幅上調一成至165美元。該股周五美股初段跌1.32%至每股144.73美元。