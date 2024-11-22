加密幣進新紀元 美元霸權臨考驗

美國下任總統特朗普的其中一個重要主張，是支持加密貨幣發展。近日更傳出，特朗普正與加密幣圈中人緊密接觸，擬設加密貨幣官員，專責相關的政策制訂及執行，消息刺激比特幣價格急升，有勢直叩每枚10萬美元大關！顯然，美國新政將為加密幣監管大開綠燈，市場上多了一項具備儲備功能的重要資產，意味美元霸權又多了競爭，但加密幣具大幅波動的特性，恐加劇美元主導的國際金融體系波動性。總而言之，世界貨幣朝數碼化的改革將大提速，美元時代面臨考驗，而挑戰更多是來自美國自身！

現任拜登政府以監管風險為由，嚴格看待加密貨幣。但面對金融界壓力，今年1月還是批准首批比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）在美國上市。之不過，剛勝選下任總統的特朗普，其主張是十分支持加密貨幣發展，故見其勝選以來，比特幣價格累升逾五成，成為近月最強勢金融商品，大量資金流入比特幣ETF，連帶涉獵相關投資的公司身價都水漲船高。

可特朗普未上任，幣圈再現高潮，昨日傳來特朗普私下與加密幣交易所高層會面，並擬設專職負責加密幣行業發展，如此高規格的對待，惹來市場憧憬美國將大為放寬加密幣行業監管，一時間資金四方八面湧入幣圈，推動比特幣價格有勢挑戰10萬美元心理關口，其表現比美匯指數更強，反映在美國貨幣政策及通脹前景不明下，被喻為「數碼黃金」的比特幣，無論避險或多元儲備角度，都更具優勢！

當然，到底特朗普要找一個幣圈中人來監管加密幣，是更嚴還是更寬，會否為將比特幣納入戰略儲備掃除障礙，如今大家都得個「估」字。不過，特朗普已明言，不支持推行中央數碼貨幣（CBDC），又主張讓美國政府成為比特幣的重要參與者，以此鞏固美國的全球金融霸主地位云云，成就美國為「比特幣超級大國」，市場對幣圈的樂觀情緒，又豈非無因。

若然更多資金流入幣圈，立時可見的是對主要金融資產造成資金分流效應，包括美元的需求、美股、美債的資金流等。雖然，以目前比特幣的流動性，要取代美元是不可能，但其潛力卻絕不能輕視。

比特幣作為一項數碼資產，具備抗通脹及去中心化的特性，可以一定程度對傳統貨幣作補充。惟目前有關加密幣的監管體系仍有待完善，且在國際的認受程度、立法等難以取得共識。若然作為全球最大經濟體、坐擁美元金融霸權的美國領軍發展加密幣，對幣圈而言，形同走進加速發展的新紀元，有助推動數碼資產的發展，令全球金融格局變得更多元化。

到底讓加密幣「飛」，會到頭來削弱美元的獨特優勢，抑或數碼貨幣挑戰終究不能迴避，促使不欲坐以待斃的狂人總統主動領軍發展奪取話語權，就要拭目以待。

數碼經濟是世界的未來，故成大國博弈的主範疇之一。當加密幣行業提速發展，數碼資產需求會更大，應用會更廣，配合工業4.0將高科技與通訊技術結合，各產業革命性的變化將隨時而來，得作好準備，擁抱數碼新時代！