券商睇市：日央行或進取加息撐匯

上周美國公布10月份消費物價指數（CPI），整體通脹由2.4%升至2.6%，核心通脹升幅維持於3.3%，兩項數據皆符合預期。預期後續通脹放緩速度可能停滯，聯儲局或於12月會議後上調明年通脹預測。

聯儲局主席鮑威爾表示，對通脹持續下降至當局目標仍有信心，但指出通脹下降的路徑將偶有波動，並認為美國經濟「並未出現需要急於減息的信號」。局方言論偏「鷹」，市場對減息預期有所縮減，現時利率期貨反映明年可能只減約0.5厘。美國經濟數據大致中性偏好，支持利率在高位維持更久，資產價格可能於高位震盪。

通脹趨升助利率正常化 石破茂在本月11日的首相指名選舉中獲勝，所屬自民公明聯盟於眾議院席位不過半，其他議席較少的政黨因而有更大影響力，也傾向擴張財政政策，能源補貼等措施有望維持，政策延續將支持日本經濟，特別是內需的部分。政策落實也代表新議會可在個別議題取得共識，政黨間合作加強，政治不確定性下降，對經濟及股市影響偏向正面。

日本今年「春鬥」（勞資談判）加薪幅度創近30年新高，9月名義工資按年增長2.8%，和8月相同；實質工資按年跌0.1%，是連續第二個月重回負值，但跌幅按月收窄。目前來看，實質工資仍為增長勢頭，有望支持日本達成2%通脹目標，為日本央行提供利率正常化空間。日本9月份整體及核心通脹按年升幅分別為2.5%及2.4%，兩者都較8月份低。

圓匯大幅貶值機會不高 海外因素方面，由於特朗普當選美國總統，加上美國經濟韌力不俗，美國10年期國債孳息率現徘徊於4.4厘以上，美元偏強而亞太區貨幣轉弱，日圓兌每美元處於155水平，投機者之日圓淨倉位再次轉為負數，市場看淡日圓走勢，日本央行或有更大壓力支持匯價。現時圓匯接近日央行或曾干預的水平，市場預估明年日央行加息幅度將更進取，日圓大幅轉弱的可能性不高。雖然日本9月出口意外按年下跌1.7%，但預期對央行貨幣政策影響有限。

凱基亞洲投資策略部