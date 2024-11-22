已補價買賣：康山兩房6年輸311萬 錦英苑呎售$7509

已補價自由市場居屋掀起蝕讓潮，居屋王鰂魚涌康山花園一個兩房單位，減價至552萬元售出，原業主持貨約6年，帳面輸311萬元離場。

美聯蔡玉峰表示，上述項目的6座低層A室，實用面積約484方呎，兩房間隔，叫價580萬元，減價28萬元後獲用家購入，呎價約11,405元。原業主於2018年9月以約863萬元購入，單位帳面貶值約36%。

新界已補價居屋單位情況相若。世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山錦英苑C座中層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，放盤約一個月，減價44萬元，以416萬元售出，呎價約7,509元，單位約7年貶值約13.3%。

愉田苑賣410萬 料蝕使費 該行楊麗娟稱，沙田居屋愉田苑E座中層7室兩房戶，放盤約5個月，累減約15.5%，於自由市場以410萬元沽，呎價約9,447元，原業主持貨約8年帳賺僅9萬元。是次料有機會蝕使費。

個別業主大劈價吸客，世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園8座極高層F室兩房戶，3月放盤後累減100萬元，獲外區客於自由市場以408萬元承接，減幅約19.7%，呎價約9,466元。