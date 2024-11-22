市區新盤銷情熾熱

101 KINGS ROAD明日盡推157伙價單單位發售，折實價488萬至1,187.3萬元。右為程德韻。

宏安地產執行董事程德韻表示，101 KINGS ROAD已於昨日截票，明日首輪發售。資料顯示，銷售單位涵蓋一房戶及兩房戶，實用面積244至434方呎，折實價488萬至1,187.3萬元，呎價約18,626至27,357元。

啟德新盤連錄大額個案，上述天璽‧天第1期昨招標售出4伙，售價由2,892.1萬至7,755萬元，呎價約26,727至39,068元。售價及呎價最高為第3座（Peak Tower）42樓B室，實用面積1,985方呎，四房雙套房連私人電梯大堂間隔。

外籍客449萬購滙都I兩房 由會德豐地產等合作的啟德跑道區DOUBLE COAST I，昨招標售出低座5座6樓C室頂層特色戶，實用面積609方呎，三房套房開放式廚房設計，設有平台及天台，以低座新高價1,628萬元售出，呎價約26,732元更創全盤新高。

ONE STANLEY夥代理送禮 港島區豪宅項目展開新部署，建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY至今售出14伙，內地及海外買家佔約40%，預計明年豪宅價有5至10%升幅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，昨起至12月31日，經該行購買項目指定洋房，可獲贈電動7人車一部連3年司機服務，名額3個，總值750萬元。