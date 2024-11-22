尖沙咀舖呎租跌至全球第四貴

全球最昂貴購物街道租金排名

市場代理行一份報告指出，今年尖沙咀零售舖位租金按年升約7%，每月平均呎租約1,045元，惟全球最昂貴零售地段排名，仍較去年跌一位至第四位，屈居於英國倫敦新龐德街之後；不過，本港繼續位居亞太區最貴租街道榜首。

米蘭蒙特拿破崙大街居首 一份《全球主要零售大街》報告指出，統計全球138個零售街區的租金情況，該批零售地段大多匯聚奢侈品牌，今年首次由歐洲的零售大街榮登全球榜首。期間共有79個地段錄得租金增長，僅有19個街道錄得跌幅，全球平均租金漲幅約4.4%，較疫情前水平高出近6%。

至於意大利米蘭蒙特拿破崙大街近年的舖位租金排名一直穩步上升，並在去年首度躍居第二，而今年終成為全球首位。在過去12個月，該地段的租金上漲約11%至每月呎租約1,331元，美國紐約第五大道上段呎租約1,300元，連續第二年持平，惟排名跌至第二位。

儘管本港尖沙咀租金仍錄得增長，但倫敦新龐德街以呎租約1,145元超越並攀升至全球第三最昂貴購物地段，租金按年漲約13%。法國巴黎香榭麗舍大道租金漲約10%至每方呎833元，維持全球排名第五位。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝稱，香港保持其作為全球頂級零售地段之一的地位，反映即使營商環境充滿挑戰，本港零售市場依然展示其韌力及吸引力。展望未來，將有更多內地品牌和零售商的租賃活動，藉香港為跳板，向國際市場推廣其品牌。