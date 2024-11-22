單日二手13宗見紅

薈朗開放式貶三成 栢慧豪園輸198萬 本港二手業主持貨信心減弱，各類住宅物業連環蝕賣，單計昨日再出現至少13宗同類個案，集中為樓價「6字頭」或以下的中細價樓。馬鞍山薈朗開放式單位劈至297.3萬元沽出，約4年帳面貶值約29.7%。天水圍栢慧豪園兩房戶賣470萬元，原業主持貨約兩年即沽，帳蝕近200萬元離場。

薈朗11月已出現至少3宗蝕讓。世紀21奇豐張翠珊表示，上述1座中層B1室，實用面積約229方呎，放盤約11個月，叫價360萬元，累減約17.4%後才獲承接，呎價約12,983元。據了解，原業主於2020年8月以423萬元購入，帳面虧蝕125.7萬元。

新界西北上車屋苑「蟹貨」增多。祥益盤嘉茵稱，屯門啟豐園2座中層F室，實用面積約325方呎，兩房間隔，放盤約一個月即減35萬元，成交價325萬元，呎價約一萬元，原業主持貨約7年，帳蝕約55萬元，樓價期內跌幅約14.5%。

撤辣後不少業主加快掟貨。中原伍耀祖指，上述栢慧豪園2座高層D室，實用面積約498方呎，原業主2022年4月以668萬元買人，叫價500萬元放售已屬「蝕本價」，再減30萬元沽出，呎價約9,438元，約兩年帳蝕198萬元，貶值約29.6%。

峻巒1A期呎售$9091蝕26% 銀主近期都積極出貨。利嘉閣鄧啟林表示，元朗錦田北峻巒第1A期10B座高層A室同類物業，實用面積約583方呎，獲區內客以530萬元承接，呎價約9,091元，較2016年一手購入價帳面貶值約26.8%。

過往交投較多的藍籌盤都要蝕才有望轉手。中原吳家威指，東涌映灣園11座高層F室兩房單位，早前叫價620萬元已屬蝕讓放盤，最終以612萬元沽，呎價約10,832元，原業主持貨約4年，帳面蝕70萬元。

近年新供應較多地區繼續成重災區。美聯黃麗貞稱，將軍澳日出康城晉海5B座高層C室兩房戶，以700萬元放盤約一個月，減至635萬元獲用家承接自住，呎價約12,933元，約7年帳面虧蝕約121萬元。

瑆華一房戶10年跌價31% 此外，港島樓更跌穿10年前價位。中原林龍南表示，大坑瑆華高層C室一房戶，早於2022年放盤，累減562萬元，獲投資者以738萬元購入，呎價約19,269元。原業主於2014年以1,077萬元購入，帳蝕339萬元，貶值約31.5%。

二手市場最新蝕讓及貶值個案