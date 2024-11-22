簡訊一覽
●國泰航空(00293)今年10月載客按年增19.6%至201.41萬人次，載客率跌1.6個百分點至83.1%，而首10個月載客按年增27.4%至1,856.78萬人次；10月之載貨量按年增14.3%；載貨率增0.8個百分點至61.5%，而首10個月載貨量按年增10.4%。另香港航空計劃明年增60%員工，料今年載客量逾500萬人次。
●六福集團(00590)發盈警，預期截至今年9月底止半年溢利按年下降約五成，主要由於期內黃金對沖損失大幅增加及黃金產品銷售下跌；若撇除黃金對沖損失的影響，經調整後之期內溢利跌幅則收窄至少於30%。
●互太紡織(01382)截至今年9月底止半年賺1.06億元，按年跌14.14%；中期息每股7仙。
●寶尊電商(09991)今年第三季總淨營收為20.57億元（人民幣‧下同），按年增長12.8%；非公認會計準則（non-GAAP）淨虧損6,678.9萬元，較去年同期相關淨虧損的7,634.4萬元有所收窄。
●遠東發展(00035)料截至今年9月底止半年蝕不超過9億元，較去年同期賺約2.32億元由盈轉虧。
●貝殼(02423)今年第三季度淨收入225.84億元（人民幣‧下同），按年增26.8%；淨利潤11.71億元，按年跌1.12%；經調整淨利潤17.81億元，按年跌17.47%。
●博雅互動(00434)截至今年9月底止季度虧損7,205.4萬元（人民幣‧下同），較去年同期錄純利2,954.9萬元由盈轉虧；經調整虧損7,189.1萬元，同樣由盈轉虧。季內，集團的比特幣持有總量按季增26.74%，首3季較去年底更狂飆526倍。
●醫渡科技(02158)截至今年9月底止半年虧損4,344.6萬元人民幣，按年跌42.65%，不派息。
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