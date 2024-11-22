股壇MasterMind：息口勢向下 公用股具吸引力

紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）昨日於節目「股壇MasterMind」表示，大市目前未有催化劑，並且有太多不明朗因素，形成港股低波幅、低成交的形勢。他指，大市唯一憧憬是內地加碼出招救市，寄望下月有新政策出台。他又提到要留意美國候任總統特朗普入主白宮前的一舉一動，關乎美國未來的通脹情況以至息口走勢。

公用股逆市靠穩，Alan認為，如果股份息率高，繼續保留手上持貨也無不可。他又指，市場雖然對未來一年息口走勢看法分歧，但預料向下趨勢不會扭轉，最多只是減息幅度及速度有變化。他續指，面對息口向下，高息資產是投資者的核心投資之一，本地公用股或內地高息國企都有一定吸引力。