股壇MasterMind：息口勢向下 公用股具吸引力
港股昨日反覆下跌，結束3日升市，全日高低波幅只有212點，大市短期仍欠方向？繼續悶局？一批公用股逆市靠穩，市況未有方向下，公用股是否首選？另外蔚來(09866)績後股價向下又點部署？
紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）昨日於節目「股壇MasterMind」表示，大市目前未有催化劑，並且有太多不明朗因素，形成港股低波幅、低成交的形勢。他指，大市唯一憧憬是內地加碼出招救市，寄望下月有新政策出台。他又提到要留意美國候任總統特朗普入主白宮前的一舉一動，關乎美國未來的通脹情況以至息口走勢。
公用股逆市靠穩，Alan認為，如果股份息率高，繼續保留手上持貨也無不可。他又指，市場雖然對未來一年息口走勢看法分歧，但預料向下趨勢不會扭轉，最多只是減息幅度及速度有變化。他續指，面對息口向下，高息資產是投資者的核心投資之一，本地公用股或內地高息國企都有一定吸引力。
估小鵬今季交車勝蔚來
蔚來績後反覆回落，Alan稱，蔚來與小鵬汽車(09868)業績相比，小鵬比蔚來做得較好。他提到電動車企第三季經營環境改善，內地自8月起加大以舊換新補貼，對銷量有很明顯刺激作用，但蔚來改善幅度較弱；而展望第四季交付量，小鵬亦比蔚來好。不過，他提到目前兩隻股份最大風險是配股，它們雖然虧損收窄，但仍然「蝕錢」，淨現金流出明顯，管理層或會把握時機融資，投資者要小心留意。
Alan在節目中亦提到快手(01024)業績及對美股英偉達最新睇法，想聽他更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」重溫直播。
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