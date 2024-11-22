善用扣稅三寶 增免稅額添保障

每年收到「綠色炸彈」，除了善用各項個人免稅額，或是研究不同的信用卡交稅優惠外，亦可考慮俗稱「扣稅三寶」的自願醫保計劃、強積金可扣稅自願性供款（TVC），以及合資格延期年金；一方面可享稅務扣減，同時為日後退休及醫療保健提早確立保障。

積金TVC延期年金扣達6萬 打工仔除了月供強積金的強制性供款外，亦可參與強積金可扣稅自願性供款，為更富裕的退休生活作準備之餘，更可以享稅務扣減優惠，最高可達6萬元。可扣稅自願性供款計劃提供定期定額或一筆過供款，亦可隨時加減、停止或重新開始供款。市場可自行選擇和開立可扣稅自願性供款帳戶，直接供款予受託人。

可扣稅年金方面，延期年金還是即期年金，只要經保監局認證並符合條件，即可以扣稅。條件包括保費總額最少為18萬元，供款期最少5年，年金領取期最短為10年，年金領取人須年屆50歲或以上才可領取年金，保單須披露產品的內部回報率，並清楚列明年金的保證金額及非保證金額，同時，附加保障（如危疾保障、住院現金等）的保費須與合資格延期年金的保費清楚分開。

值得一提的是，合資格延期年金與可扣稅強積金自願性供款的稅務扣除額（合共6萬元）為共同使用。

自願醫保最多扣8000元 購買合資格的自願醫保計劃可享稅務扣減優惠，每名受保人於每個課稅年度可扣稅高達8,000元；為指明親屬投保，均可以申請作稅務扣減，保單數量及受保人不設上限。

另外，報讀香港合資格教育課程，亦可申請扣除實際個人進修開支。課程包括行政人員修讀的管理課程、技術人員修讀的職業訓練課程等。在課稅年度內向獲豁免繳稅的慈善團體捐款，或捐款給政府作慈善用途，則可申請認可慈善捐款扣稅。