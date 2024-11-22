內地雙11手機銷量挫9% iPhone雙位數跌

內地今年「雙11」期間iPhone 16 Pro兩款機型仍暢銷。

今年的「雙11」購物節已經過去，惟有調查指內地民眾於節日期間的消費情緒不算熾熱，聚焦智能手機銷量更要按年下跌9%。不過，細看中美兩個大國的手機品牌銷情，表現屬天淵之別，其中iPhone銷量按年跌幅雙位數，華為則上升7%，主要原因後者在「雙11」期間降價促銷所致。

市場研究機構Counterpoint Research又提及，蘋果公司（Apple Inc.）手機銷量下滑的另一原因，涉及內地多家手機廠商趕在「雙11」前發布新款旗艦手機，但同時補充，雖然Apple的市場銷售遭遇困難，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max仍是今年「雙11」最暢銷的機型。

OPPO多賣6% 小米遜色 內地手機品牌方面，屬內地熱門手機品牌OPPO的銷量較去年同期增加6%，主要受價格實惠的「A系列」、「Reno 12」和新推出的「Find X8」系列所帶動。此外，vivo最新銷情都錄5%升幅，主因推出了價格實惠的「Y系列」智能手機。

另邊廂，美國大型企業捲入反壟斷的訴訟案件近日接二連三出現。外媒最新報道指，Apple擬請求聯邦法官駁回美國司法部指控其非法壟斷智能手機市場的案件。報道稱，美國新澤西州紐瓦克地區法官Julien Neals將聽取Apple律師和檢察官的辯論，檢察官聲稱Apple通過限制互操作性來鎖定用戶，並阻止競爭。